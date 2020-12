La Nouvelle éco en Dordogne : ce photographe de Périgueux mise sur les photos d'entreprise

Le gérant de Racoon's Color, Charles Boncheau, est de plus en plus sollicité par les entreprises : "Les photographies d'entreprise sont de plus en plus courantes, les photos des membres des salariés, des locaux. Quand on est professionnel, il faut avoir des photos de professionnels"

En revanche, il ne réalise par de photographies scolaires. Charles Boncheau explique également que les photos de particuliers se perdent et notamment les portraits de famille : "Nous avons tous un téléphone portable avec appareil photo et on pense que cela va faire une grande photo mais ce sont des photos qui restent standards. Quand on voit le résultat d'une séance photo d'une famille, le reste de la famille, les amis ont envie parce qu'ils se rendent compte que c'est vraiment différent du téléphone" explique le patron de Racoon's Color.

La Nouvelle éco en Dordogne avec Charles Boncheau, le patron de Racoon's Color Copier

Charles Boncheau a aussi subit aussi l'annulation des mariages : "Certaines cérémonies ont été reportées et les cérémonies maintenues se faisaient avec des masques. Ce n'est pas très valorisant" explique t-il.