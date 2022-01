La Nouvelle éco en Dordogne : Dermoioniq, la marque qui propose des crèmes à partir de peau de poissons

Une start-up périgourdine, Dermoioniq, commercialise depuis un an des crèmes cicatrisantes, produites à partir de la peau et de la carcasse des esturgeons. Le fondateur et directeur, Emmanuele Monderna, était l'invité de la Nouvelle éco ce jeudi sur France Bleu Périgord.

Et si vous optiez pour une crème à base de peau de poissons ? C'est ce que vous propose la marque Dermoioniq, une start-up installée à Périgueux. Depuis 2015 et après plusieurs années de recherche et développement, l'entreprise périgourdine propose de revaloriser la peau et la carcasse des esturgeons. Au lieu de jeter les carcasses utilisées pour faire du caviar, ils les récupèrent et extraient le collagène des poissons pour produire leurs crèmes. "Le collagène est naturel, issus de poissons d'eau douce et dans des filières contrôlées, donc sans métaux lourds", précise le fondateur Emmanuele Monderna, invité de la Nouvelle éco ce jeudi matin sur France Bleu Périgord.

L'entreprise extraie le collagène des carcasses d'esturgeons

En plus d'être naturel et recyclé, ce collagène est plein d'acides aminés. "Ca permet de produire des crèmes cicatrisantes, très performantes", poursuit le directeur. L'an dernier, l'entreprise a commencé à commercialiser des crèmes dermatologiques. Elle vend désormais aussi des crèmes cosmétiques. Vous pouvez les retrouver en cliniques spécialisées, dans des instituts type spa ou dans des pharmacies. Mais pas de panique, la crème ne sent pas le poisson !

L'entreprise dispose désormais de 43 points de vente à travers la France. Elle espère vendre prochainement à l'export. Il est aussi possible