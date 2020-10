La nouvelle éco en Dordogne : Fanlac éditions poursuit sa collection roman policier malgré la crise

La maison d'éditions périgourdine créée il y a plus de 80 ans sort en ce mois d'octobre "Ab Intestat". Le deuxième roman noir de leur collection. En revanche, Fanlac éditions a dû mettre sur pause le lancement de sa collection jeunesse à cause de la crise du coronavirus.

Fanlac Editions, maison d'édition familiale de Périgueux, a dû revoir ses objectifs de développement à cause de la crise sanitaire. Le premier livre de sa collection jeunesse est sorti le 16 mars dernier, juste avant le début du confinement. "la Tour Penchée de Vermondie" devait démarrer la collection jeunesse de la maison périgourdine. De nombreuses rencontres étaient prévues lors de salons du livre avec l'auteur et la dessinatrice mais tout a été annulé à cause du contexte sanitaire explique Alice Tardien, la directrice du développement chez Fanlac Editions.

L'ouvrage devait lancer la collection jeunesse de Fanlac Editions - Fanlac Editions

Un soutien des librairies

L'année 2020 a été "sauvée" par la parution d'un ouvrage collectif historique "la Dordogne dans la Seconde guerre mondiale" en avril-mai. "On a pu compter sur une très belle mobilisation des librairies", affirme Alice Tardien qui a réalisé un gros travail de communication sur les réseaux sociaux pour présenter ce livre d'histoire. "Le sujet est porteur mais on a pu compter sur des partenaires précieux".

L'ouvrage a été écrit par plusieurs historiens - Fanlac Editions

Un nouveau roman sur les violences faites aux femmes

Le 12 octobre dernier, Fanlac Editions a sorti un deuxième roman noir "Ab Intestat" de Jallia Russiali sur les violences féminicides avec pour décor la ville de Périgueux. Ce premier roman de l'autrice a été un véritable coup de cœur pour Alice Tardien, coup de cœur partagé également par ses parents qui gèrent avec elle cette maison d'édition. Pour le moment, l'activité est bénévole et ils ne sont pas rémunérés mais l'un des objectifs retardé par le coronavirus c'est de salarier Alice Tardien pour qu'elle développe la maison d'édition de Périgueux, créée en Dordogne il y a plus de 80 ans.