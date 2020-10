La nouvelle éco en Dordogne : forte demande chez les cuisinistes après le confinement

On le sait, les Français ont beaucoup cuisiné lors du confinement, ce que l'on sait moins c'est qu'ils sont nombreux à avoir voulu refaire leur cuisine après. Chez Cuisine Architecture à Creysse, les demandes se sont envolées. "Si je devais estimer, je pense qu'on doit être autour des 30 % de plus" constate Bertrand Conchou, le gérant.

Les raisons de cette hausse sont diverses. "Il y avait des projets déjà en réflexion avant le confinement et cette période a fini de convaincre ces personnes. D'autres se sont retrouvés à la maison, en famille, à faire des activités et ils ont souhaité améliorer leur confort" ajoute-t-il.

Pénurie des appareils électroménagers

Il reconnait qu'il a fallu s'adapter pour rattraper le retard pris pendant le confinement et faire face à la nouvelle demande. Si les fournisseurs des meubles ont réussi à répondre à la demande, ce n'est pas le cas des entreprises d'électroménagers. "Cette pénurie dure encore aujourd'hui. On est parfois obligé d'installer des cuisines où il manque un ou deux appareils. On doit revenir par la suite sur le chantier et on prend un peu de retard".

Pour faire face la demande, il a gonflé temporairement ses effectifs. "La question est de savoir si je vais embaucher. Mais on ne sait pas où l'on va. C'est pour ces raisons que je ne l'ai pas fait à l'heure actuelle".