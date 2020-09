La Nouvelle Eco en Dordogne : L'association Ricochets de Neuvic fait de la réinsertion par l'emploi

Charles de Teillac, responsable de l'association Ricochets à Neuvic, était l'invité de la Nouvelle Eco ce mercredi sur France Bleu Périgord. L'association Ricochets met en situation de travail des personnes éloignées de l'emploi.

L'insertion par le travail, c'est une longue histoire chez Ricochets, c'est votre activité principale. Comment cela fonctionne ?

On travaille avec réseau de partenaires depuis près de 40 ans qui sont en relation avec des personnes qui sont au chômage et qui nous orientent vers ds profils identifiés comme ayant besoin d'un coup de pouce, d'un tremplin pour rebondir dans l'emploi durable. Nous proposons des contrats spécifiques d'une durée de quatre mois qui peuvent aller jusqu'à deux ans. Ce salarié va être mis en situation de travail sur nos différents chantiers et nos différentes activités. Et en parallèle être accompagnées par des professionnels, des encadrants techniques et des accompagnatrices socio-professionnelles.

Ce sont des personnes en très grande difficulté ?

IL y a toutes sortes de profils. Ce sont des personnes qui ont rencontré des difficultés dans leur vie professionnelle, personnelle, familiale. Des oucis de santé, des accidents de la vie. Elles ont besoin du coup de main d'une structure d'insertion comme la notre pour rebondir.

Est ce que cette insertion par l'emploi fonctionne ?

Chaque situation est personnelle. Il y a des personnes pour qui cs'est possible et d'autre pour lesquelles le déclic se produit plus tard. 60% des personnes qui passent chez nous trouvent une solution dès leur sortie, soit un emploi durable, soit une formation.

La situation de l'emploi s'est largement dégradée avec la crise du coronavirus, le gouvernement a fait des annonces concernant l'insertion par l'emploi :

Déjà avant la crise, il y a avait des annonces qui avaient été faites en faveur de l'insertion. IL y a eu des annonces concernant l'emploi des jeunes. Le gouvernement dit vouloir s'appuyer sur des structures d'insertion comme la notre pour soutenir l'emploi des personnes au chômage.

Vous avez beaucoup d'activités comme l'entretien des espaces verts et le recyclage des textiles notamment pour en faire des vêtements avec une marque, les bobinettes? Ça fonctionne bien ?

C'est une marque qui est en train de se développer. On vient de recruter du personnel. on a de plus en plus de partenariats développés avec des boutiques vrac par exemple puisque'on propose des accessoires qu'on appelle zéro déchets qui viennent remplacer des objets jetables du quotidien. Et puis la vente aux particuliers avec notre magasin à Neuvic, baptisé "Les Bobines".