La Nouvelle Eco en Dordogne : La clinique Francheville prête pour une éventuelle 2nde vague

Pierre Malterre, directeur de la clinique Francheville à Périgueux, était l'invité de la Nouvelle Eco ce lundi matin : "On a de la chance d'avoir deux hôpitaux comme ceux-là" a dit Pierre Malterre, "le centre hospitalier de Périgueux et Francheville qui permettent d'avoir une offre de soins extrêmement large et qui permettent de traiter la population quand elle en a besoin "

La clinique Francheville emploie 400 personnes dont 250 soignants. Un peu plus de 90 médecins associés.

On essaie d'être prêt pour une éventuelle 2ème vague

Pierre Malterre explique que "les soignants sont fatigués". "On a quelques craintes mais on essaie de se préparer au mieux."

La clinique s'est installée dans un nouveau bâtiment de sept étages avec un 3ème accélérateur de particules pour la radiothérapie

Les travaux d'installation du Step-can (nouvelle machine pour les diagnostics de cancers). Ils devaient démarrer au mois de mai. Ils ont démarré fin juillet. Les travaux se poursuivent. On a bon espoir d'ouvrir au 4ème trimestre 2021.