La nouvelle éco en Dordogne : la coopérative Grasasa recherche des agriculteurs qui produisent de la luzerne

L'entreprise périgourdine installée à Sainte-Sabine-Born produit différents types de granulés, en bois, en luzerne et à partir de déchets de raisins. Toute la matière première est locale et vient à moins de 150 kilomètres de l'usine.

La coopérative Grasasa fabrique des granulés à partir de différents types de matière première. L'usine installée à Sainte-Sabine-Born cherche à se développer. Elle est en quête de nouveaux partenaires chez les agriculteurs locaux pour leur luzerne. Cette plante est transformée par la coopérative périgourdine en granulés pour le bétail.

Christophe Collignon, directeur de la coopérative Grasasa Copier

Des granulés 100% locaux

Grasasa produit des granulés pour le bétail à base de luzerne mais aussi des granulés bois à partir de déchets de scieries et de bois mort ou encore des granulés de raisins pour être utilisés en engrais. A chaque fois, la matière première est locale affirme Christophe Collignon, le directeur de la coopérative : "le bois est un bois local qui vient d'un périmètre de 100 à 150 kilomètres autour de l'usine. Le raisin vient des vignobles du Bergeracois et la luzerne vient des adhérents qui se trouvent à 30 kilomètres autour".

25 salariés et une dizaine de saisonniers

La coopérative emploie 25 salariés et une dizaine de saisonniers et envisage de se développer dans les années à venir avec la création d'une seconde ligne de production. Elle envisage également de renforcer son personnel et prévoit une évolution annuelle de 10%.

Avec les annonces du gouvernement pour inciter les Français à abandonner les chaudières au fuel, Christophe Collignon confirme que la coopérative a reçu beaucoup d'appels de consommateurs qui cherchent des renseignements sur les différentes méthodes de chauffage. Selon le directeur de la coopérative, le chauffage aux granulés au bois est "plus homogène et le prix est constant contrairement au fuel".