La Nouvelle Eco en Dordogne : La désillusion pour les entreprises de désinfection

Marie Pelletant gérante de la société STAD, société de travaux d'assainissement et de désinfection, était l'invitée de la Nouvelle Eco ce mardi matin sur France Bleu Périgord. Une entreprise qui comptait profiter de la crise du coronavirus.

On ne compte plus les établissements publics ou scolaires, les entreprises, qui doivent désinfecter leurs locaux à cause de la Covid. C'est une grosse désillusion ?

De façon très étonnante, on a eu très peu d'appels, on a contacté beaucoup de collectivités qui étaient ravies et très contentes de savoir qu'on était prêt. Mais qui au final, ne font pas appel à nos services parce ce que les collectivités se sont préparées elles-mêmes pour faire face aux besoins de désinfection.

Vous les avez démarchées vous même, pourquoi les écoles ou les mairies ne font pas appel à vous ?

Parce que, à juste titre, cela représente un coût certain, c'est à dire que si chaque école, chaque mairie doit faire appel à une entreprise quotidiennement, voire plusieurs fois par jour pour désinfecter des locaux. On imagine aisément les coûts élevés que cela pourrait représenter.

Comment font les institutionnels, comme on dit, ils forment leur propre personnel ?

Exactement. C'est comme ça que ça se passe. Les agents d'entretien qui appartiennent déjà aux effectifs gèrent eux mêmes les désinfection. Certaines entreprises l'ont intégré dans les missions d'entreprise de nettoyage qui sont déjà sous contrat avec elles.

Comment on désinfecte ?

Nous, nous achetons les produits chez un fabricant local. C'est par un système de nébulisation, de pulvérisation. On applique un désinfectant qui a trois actions : bactéricide, levuricide et virucide. Là où je suis parfois un peu surprise, c'est quand je vois beaucoup d'images à la télé où on voit des personnes qui font des pulvérisations et qui l'essuient automatiquement derrière, alors que certains produits demandent une heure de temps de contact pour avoir une action virucide. Pour avoir une action bactéricide, il suffit de cinq minutes de temps de contact, quinze minutes pour attaquer des levures.

Il faut donc passer par une entreprise spécialisée parce que les autres ne font pas très bien le travail ?

Je ne le dirais pas ainsi parce qu'il existe un catalogue de produits qui permet des actions plus rapides. Nous, nous laissons un temps d'attente d'une heure pour être sûre que notre produit ait eu son efficacité.