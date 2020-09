"La Nouvelle Eco" en Dordogne : Le boum des machines à coudre avec la mercerie "Trois fois rien" de Bergerac

Julien Gauthier, propriétaire de la mercerie "Trois fois rien" et concessionnaire Singer à Bergerac était l'invité de La Nouvelle Eco ce lundi matin sur France Bleu Périgord. Les machines à coudre sont en rupture de stock et la couture revient à la mode.

Julien Gauthier, propriétaire de la mercerie "Trois fois rien" et concessionnaire Singer à Bergerac était l'invité de La Nouvelle Eco ce lundi matin sur France Bleu Périgord. Les machines à coudre sont en rupture de stock et la couture revient à la mode.

Vous nous le confirmez, aujourd'hui les machines à coudre sont introuvables ?

Oui, on a eu une grosse période d'euphorie pendant trois semaines. Moi par exemple, j'ai vendu 15 machines en quatre jours. En quatre années d'activité, cela ne m'était jamais arrivé. Singer France s'est retrouvé très très vite en rupture de stock. ET encore maintenant, on a encore entre trois à quatre mois de délai d'attente pour les machines.

Comment vous l'expliquez ?

Je pense qu'au départ, il y a eu un certain vent de panique, on voyait bien que les gens avaient cette nécessité d'avoir une machine parfois à n'importe qu'elle prix, d'en avoir une le plus vite possible, pour faire des masques. Au tout début, j'ai ouvert un drive, le 10 avril, très tôt dans le confinement et ensuite, on a eu le droit d'ouvrir plus tôt que les autres magasins parce que je vendais du tissu, uniquement pour les masques : le tissu, les élastiques, et même le fil blanc a été en rupture de manière fulgurante.

Il y aussi le phénomène du retour en vogue de la couture ?

On a eu une deuxième vague de clientèle, un peu plus raisonnée, avec quand même le besoin d'avoir sa machine tout de suite. Avec l'envie de revenir aux loisirs, de se tourner vers le zéro déchet : faire ses lingettes démaquillantes lavables, le sac à vrac pour aller faire les courses etc. C'est une population un peu plus jeune et donc on est sur des machines d'entrée de gamme. Une nouvelle clientèle qui évolue vers la couture.

C'est pas la couture de nos grands-mères ?

C'est pas du tout ça. Il y en a beaucoup qui se tournent vers la couture pour faire leurs vêtements mais ce n'est pas l'essentiel. C'est beaucoup plus le loisirs, c'est faire quelque chose de ses mains. Etre dans ce qu'on appelle la "slow life", une économie durable en achetant moins ce qui vient de Chine, même si nos machines, elles-mêmes viennent de Chine.