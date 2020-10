La Nouvelle Eco en Dordogne : Le cuir 100% végétal des Tanneries de Chamont à Saint-Pardoux-la-Rivière

Dans la Nouvelle Eco de ce jeudi, le président des tanneries de Chamont à Saint-Pardoux-la-Rivière, Marek Sus. L'une des rares tanneries en France a tanner le cuir avec des végétaux pour un cuir 100% naturel prisé ds meilleurs selliers.

Quand vous avez repris cette tannerie végétale, en 1991, à Saint-Pardoux, un univers qui n'était pas le votre, vous venez de la finance, vous avez découvert le cuir, une matière vivante, fragile et de principes de traitement quasi abandonnés.

C'était une tannerie qui était en liquidation judiciaire. J'ai recruté à l'époque sept personnes et j'ai découvert un métier industriel qui est passionnant.

Parlez nous de ces traitements naturels

Nous sommes parmi les dernières tanneries qui tannent avec des extraits végétaux. On utilise des extraits d'arbre, comme le châtaigné et le mimosa pour tanner nos cuirs. On obtient un cuir biodégradable, un cuir qui dure beaucoup plus longtemps. On appelle ça un cuir vivant puisqu'il se patine et s'embellit dans le temps.

C'est un produit qui se vend mieux ?

C'est un produit assez rare puisque c'est un produit plus rare par rapport à un produit au tannage aujourd'hui majoritaire dans le monde qui est le tannage au chrome. Mais nous sommes un tannage qui est fin, qui utilise des produits naturels et effectivement ce sont des cuirs qui durent plus longtemps et qui sont des produits anti-allergisants.

Le tannage au chrome s'est généralisé dans les années 50 avec son industrialisation ?

Aujourd'hui, les parts de marché du tannage au chrome, à l'échelle mondiale, c'est entre 95 et 98%. C'est un quasi monopole. On peut traiter le cuir différemment, de façon plus noble. Nous sommes la tannerie de la Dordogne.

Nos chaussures, nos sac a main sont dangereuses pour notre santé ?

On peut ne pas généraliser. Dans le tannage au chrome, il y a une possibilité de transformation du chrome 5 en chrome 6 et là c'est cancérigène. Ce sont des chaussures mal tannées. Des chaussures importées.

Vous fabriquez du cuir de premier chois, vous travaillez avec les plus grandes entreprises.

Nous sommes spécialisés dans la fabrication du cuir végétal pour la sellerie d'équitation notamment avec CWD, basé à Nontron, leader mondial de la sellerie. Nous faisons parti du groupe CWD depuis 2013 et nous fabriquons la totalité des cuirs pour CWD.