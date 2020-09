La Nouvelle Eco en Dordogne : Les ventes de "Tiny Houses", des micro-maisons explosent

Invité de "La Nouvelle Eco", ce lundi matin, Pauline Fagué, directrice de "La maison qui chemine". Une entreprise de Saint-Méard-de-Gurçon qui fabrique des "Tiny Houses", des micro-maisons en bois que l'on transporte sur une remorque. Le concept est né après la tempête Katrina aux Etats-Unis.

EN quoi ça consiste les Tiny Houses ?

Ce sont des maison à ossature bois, avec du double vitrage, de l'isolant. Elle est adaptée pour être montée, avec moins de 3,5 tonnes, sur une remorque. On va pouvoir se déplacer sur autoroute. Ce n'est pas un mobil-home. Il n'y a pas besoin d'hivernage, ça reste dehors toute l'année, comme une maison. Ce n'est une caravane non plus

Qui achète ces Tiny Houses ? C'est ne sont pas des touristes !

On est plutôt sur des projets d'habitation. des projets qui sont sédentaires. L'idée c'est d'être sur un habitat réversible avec des primo-accédant qui veulent partir sur des budgets moins élevés.

C'est quoi le budget ?

Nous, on est sur du haut de gamme, donc on va partir sur 80 à 90 000 euros sur une habitation finie. Ça fait un peu moins de 20 m² avec les mezzanines avec 1,30 mètres de hauteur pour mettre les chambres.

IL n'y a pas besoin de permis de construire ?

il n'y a pas besoin de permis de construire puisque ça roule. Le principe c'est que c'est encré sur cette remorque. Et ça peut s'installer sur n'importe quel type de terrain. Il y a un vide juridique à ce niveau là donc il n'y a pas de loi sur le sujet à ce niveau là.

On peut s'installer en foret, on peut s'installer n'importe où ?

On peut l'installer n'importe où. Le principe, c'est quel reste sur la remorque mis elle n'est pas soudée. Donc il n'y a pas d'homologation après l'achat de la remorque. La maison est un chargement dessus.

Il y a une philosophie, un retour au source ?

Bien sûr, les gens qui achètent c'est pour ce mettre sur un grand terrain. Se mettre au vert., faire du jardinage. Ne plus avoir 100 m² à nettoyer tous les jours mais avoir un petit espace qui leur convient parfaitement, une réalisation sur mesure pour eux, qui leur facilite la vie au quotidien.

Il y a une explosion des ventes ?

Le confinement nous a permis de nous concentrer sur les plans. On a ramené huit clients en l'espace de deux mois. Le confinement a vraiment donné le feu vert à des gens qui hésitaient sur ce genre de concept. On essaie de s'agrandir mais on ne pose pas pousser les murs mais il y a un délai que l'on estime à deux ans avant de pouvoir lancer de nouveaux chantiers.

A retrouver sur www.lamaisonquichemine.fr