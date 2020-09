"La Nouvelle Eco" en Dordogne : Mademoiselle Dessert sort de la crise sans trop de casse

Didier Boudy, président de Mademoiselle Dessert était l'invité de "La nouvelle éco", le rendez vous économique du matin. Mademoiselle Dessert produit des pâtisseries dont la production est vendue à 50% pour la restauration et 50% pour la grande distribution. Le groupe compte une usine à Condat-sur-Trincou.

Est ce que vos carnets de commande se sont à nouveau rempli ? : On ne peut pas dire encore qu'ils sont remplis mais ils sont à nouveau bien garnis. Notre chiffre d'affaire a perdu 75% en avril. C'était un effondrement total. Sur juillet/août, il nous manque encore 10 à 15% du chiffre d'affaires par rapport à ce qu'on avait fait l'année dernière.

Comment expliquer ce bon redémarrage ? : On fait 50% de notre chiffre d'affaires en restauration et 50% en grande distribution. La restauration a rouvert ses portes, les gens ont recommencé à aller au restaurant. Ça a totalement relancé notre activité restauration qui était tombée quasiment à zéro. Et puis en grande distribution, on a beaucoup souffert aussi parce que pendant le confinement, tout le monde occupait le temps en faisant de la pâtisserie, et on n'achetait plus nos produits. Les gens, progressivement, ont repris le travail, ils font moins leurs pâtisseries eux-mêmes et rachètent nos produits.

Cette crise vous a néanmoins contraint à licencier, mais pas en France : En France, nous avons traditionnellement un quart de notre effectif en intérim. Dès que la crise s'est déclenchée, on a pu se séparer des intérim. On a joué énormément sur le chômage partiel, ce qui nous a permis de tenir et de redémarrer progressivement, en sortant les gens du chômage partiel puis, en reprenant les intérim et nous avons évité les licenciements. En Angleterre, la chute a été beaucoup trop brutale, beaucoup plus profonde et beaucoup plus longue. On a été contraint de licencier une partie de notre personnel.

Est-ce que le coronavirus a changé votre manière de faire ? : Dans la façon de faire avec les clients oui, parce qu'on a pas encore la possibilité de rencontrer tout nos clients physiques. On fait beaucoup de rendez vous en visioconférence. La façon de produire nos gâteaux, non. On est plus précautionneux concernant les gestes barrière. On est dans l'agroalimentaire on est déjà rompu à ça.