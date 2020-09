La Nouvelle Eco en Dordogne : Mary Arm, fabricant de cartouches à Bergerac, leader en France

Thierry-Poulot, directeur de l'entreprise Mary Arm de Bergerac était l'invité de La Nouvelle Eco ce jeudi matin sur France Bleu Périgord. Mary Armes qui fabrique 37 millions de cartouche par an, leader sur le marché français.

Mary Armes existe depuis 60 ans et ce n'était pas ne métier du fondateur ?

Le fondateur était pharmacien et avait un deuxième hobby, les cartouches et le chargement

Vous produisez 37 millions de cartouches par an. Vous êtes leader sur la marché français et vous exportez également

Nous exportons un peu partout en Europe, mais aussi en Afrique. On tente d'ouvrir sur le marché en Australie. En Grèce par exemple mais aussi au Royaume Uni.

Votre chiffre d'affaire reste stable malgré la crise du coronavirus ?

Nous avons perdu à cause de la crise partielle quelques millions de cartouches mais nous avons retrouvé notre retard depuis début septembre. La crise du coronavirus est intervenu dans une période, qui est une période de ball-trap, en mars avril, pendant cette période nous n'avons pas fabriqué les cartouches. Ces cartouches sont à faible marge. Alors que les cartouches de chasse sont des cartouches avec une marge plus importante, et nous réussissons plutôt bien dan les cartouches de chasse en ce moment.

Vous travaillez à la fabrication de cartouches de chasse biodégradable ?

Nous essayons de fabriquer des cartouches à faible empreinte écologique. Ce sont des cartouches, dites "bourre grasse". Ce sont des bourres fibres de bois en aggloméré, comme le contreplaqué, qui permettent quand elles sont dans la nature, de se dégrader plus rapidement. Le deuxième point, c'est de trouver un substitut au plombs pour pouvoir employer autre chose que du plomb dans la nature.

Vous vendez vos cartouches aux armuriers ?

Nous avons un petit magasin à Bergerac qui existe depuis les années 70. Mais notre métier c'est de vendre nos cartouches auprès de notre réseau de distribution qui sont les armuriers ou les jardineries

Quelle est l'impact de la chasse. C'est l'ouverture la chasse dimanche ?

L'impact de la chasse, pour cette période, est assez faible parce que nous déjà livré nos cartouches chez nos armuriers entre juin et fin août. Pour qu'ils soient prêts à recevoir leurs clients à partit de septembre et l'ouverture de la chasse.