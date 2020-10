La nouvelle éco en Dordogne : Peugeot espère vendre 10% de véhicules hybrides ou électriques l'an prochain

A Périgueux, la concession Peugeot n'enregistre actuellement que 12% de commandes en moins par rapport à 2019 et ce, malgré la crise sanitaire. Pendant le confinement, la concession a fermé une semaine entière avant de rouvrir. Elle a ensuite repris son activité progressivement tant sur la vente que sur l'atelier. Les 56 salariés se sont retrouvés tour à tour en chômage partiel, le temps de reprendre une activité "normale".

La Nouvelle Eco en Dordogne : Olivier Fourcade, directeur de la concession Peugeot à Périgueux Copier

Une "accélération des ventes" l'été dernier

Selon Olivier Fourcade, directeur de la concession Peugeot, il y a une "accélération des ventes en juillet et en août dernier comme pour l'ensemble des garages automobiles". La concession à Périgueux n'avait pas suffisamment de stock et le retard pris dans la production se ressent encore aujourd'hui puisqu'il faut compter "actuellement environ deux mois de délai" entre la prise de commande et la livraison du véhicules.

Le fonctionnement de l'atelier a été revu à cause du contexte sanitaire. La prise de rendez-vous en amont et notamment sur internet a été privilégiée. "On continue à espacer les rendez-vous", assure Olivier Fourcade, ce qui permet à l'atelier de mieux fonctionner et à la clientèle d'éviter d'attendre.

8% des véhicules vendus sont électriques ou hybrides

En ce qui concerne le choix des véhicules, avec la publicité, il y a une prise de conscience chez les consommateurs explique le directeur Olivier Fourcade. Les clients s'intéressent de plus en plus aux gammes électrique ou hybride. Ces véhicules représentent 8% des ventes global de la concession, "l'objectif l'an prochain c'est de passer à 10%". Pour les voitures électriques, "la Dordogne est extrêmement bien dotée en bornes électriques pour recharger mais les clients se rendent vite compte qu'ils n'ont pas autant besoin, ils rechargent le plus souvent chez eux car les véhicules ont désormais une autonomie de 300 kilomètres".

Le SUV reste toujours un véhicule "à la mode". S'il est souvent pointé du doigt par les associations environnementales, le directeur de la concession Peugeot affirme qu'un SUV peut-être moins polluant que d'autres voitures : "notre 3008 est un véhicule très efficace qui rejette très peu de CO2". Le gouvernement compte instaurer une taxe sur les véhicules les plus lourds, de plus d'une tonne 8. Cette annonce fait réagir Olivier Fourcade, "je comprends que l'on fasse avancer la technologie" mais "cela ne prends pas en compte la capacité du véhicule".