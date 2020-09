La Nouvelle Eco en Dordogne : Sauermann à Montpon au premier plan dans la lutte anti-covid

L'entreprise Sauermann, ex Kimo de Montpon-Ménesterol, fabrique des instruments de précision.

Jérôme Daboust, directeur de l'entreprise Sauermann, ex-Kimo à Montpon-Ménestérol était l'invité de la Nouvelle Eco ce jeudi matin sur France Bleu Périgord.L'entreprise fabrique des instruments de mesure électroniques.

Vous fabriquez ds instruments de mesure qui ont des applications très concrètes. Parlons d'abord de ces pompes qui équipent les climatiseurs

Le groupe Sauermann fabrique des produits pour les professionnels du secteur du chauffage, ventilation et climatisation. Nous fabriquons notamment des pompes intégrées aux systèmes de climatisation qui permettent d'évacuer les condensats.

Vous fabriquez aussi des instruments de mesure. Pour mesurer quoi ?

Nous sommes dans le secteur de la mesure de la qualité de l'air en milieu intérieur. Nous avons une large gamme d'instruments qui viennent mesurer des paramètres comme la température, l'humidité, la vitesse et le débit d'air ou la combustion puisque nous fabriquons des analyseurs de combustion qui servent à entretenir chaque année votre chaudière à votre domicile.

Ce sont des instruments d'une précision extrême ?

Nous avons notamment fabriqués pendant la crise covid des capteurs de précision préférenciels qui viennent mesurer en permanence l'état dépressionnaire de l'atmosphère des chambres de confinements, de laboratoires destinés également aux hôpitaux. C'est le taux de renouvellement de l'air que nous mesurons pour pas que, sur une chambre de confinement, le virus ne s'échappe pas de la pièce.

Vous avez acteurs de cette lutte contre le covid, de quelle façon ?

Nous avons bien entendu subi la forte baisse d'activité pendant le confinement. Nous avons réussi à maintenir un plan de continuité de l'activité. Nous avons été sollicité sur des chantiers d'installations anti contamination de terrain, comme des chambres d'isolement gonflables à pression négative auxquelles nous fournissions nos capteurs de pression. Dans les hôpitaux de campagne comme on a pu en voir en France ou à l'étranger également.

Vous avez aussi aidé les chinois ?

On a eu une demande d'un fournisseur d'ambulances sur place. Avec nos systèmes de capteurs de pression que nous avons fournis, via notre filiale en Chine puisque nous sommes un groupe international. Nous avons quatre sites de production, un aux Etats-Unis, un en Chine et deux sites en France. En Chine, les ambulances qui véhiculaient les patients, il fallait mesurer cette qualité de l'air en milieu intérieur

L'usine de Montpon-Ménestérol compte 220 salariés