La Nouvelle Eco : après 10 ans de voyage, elle lance sa propre gamme de savons en Dordogne

La savonnerie Le Savon Ivre est née dans un contexte compliqué. Créée en octobre 2019 mais ouverte en pleine crise Covid en mars 2020. Carole Lassaux, la gérante, a comme elle dit un parcours atypique : de nombreux métiers, une vie à l'étranger et des expériences que l'on retrouve dans ses savons : "J'ai vécu cinq ans au Maroc donc j'apporte toujours quelque chose du Maroc dans mes savons".

"J'étais au départ esthéticienne et secrétaire diplômée. j'ai ensuite fait plusieurs métiers grâce à des rencontres. Je suis devenue savonnière ensuite, c'est une reconversion professionnelle quand je suis rentrée de dix ans de voyage : cinq ans au Maroc et cinq en Mauritanie. J'ai suivi une formation à Forcalquier dans les Alpes-de-Haute-Provence pour devenir savonnière" explique la fondatrice du Savon Ivre.

Une fabrication par saponification à froid

Elle propose une fabrication artisanale par saponification à froid pour conserver les propriétés des huiles : "Ces huiles ne sont pas chauffées donc elle garde toutes leurs propriétés. On ne fait fondre que les beurres durs comme le coco et le karité. Ensuite, on mélange nos huiles avec de la lessive de soude et c'est cela qui forme la glycérine. Ce sont des savons doux pour le peau. Le film hydrolipidique n'est donc pas attaqué par produits industriels. J'ai bien choisi mes fournisseurs".

2100 savons fabriqués en trois semaines

Carole Lassaux fabrique tout elle-même, à la main et seule dans son laboratoire de Paussac et Saint Vivien : "Là, je viens de fabriquer 2100 savons en trois semaines. Je les vends ensuite en boutique, sur mon site internet et sur les marchés. Mes savons sont notamment présents au Boudoir d’Élisa ou à Abracadavrac à Bourdeilles".

