"La Nouvelle éco" en Dordogne : Solenn Roccon installe son entreprise de communication au Fleix

Solenn Roccon, jeune chef d'entreprise, a installé son entreprise de communication au Fleix. Cette jeune consultante en communication, qui a fait ses études à Bordeaux, estime que les entreprises, les associations des zones rurales n'ont pas assez accès à la communication.

Pourquoi Le Fleix ? :

C'est une décision qui m'a demandé de la réflexion. Je trouve qu'ici, à la campagne, dans les zones rurales, il n'y a pas vraiment une égalité d'accès à la communication, moins de concurrence, moins d'agences. Et donc, mon souhait était de venir ici en me disant que chaque structure peut avoir un besoin. Que ce soit les indépendants, les entreprises, les collectivités et les associations. Avec cette idée de leur présenter une palette de compétences pour qu'il puisse accéder à la communication au plus près de chez eux, en cassant parfois l'idée qu'ils peuvent avoir de la communication, notamment sur son prix.

Vous pensez qu'il y a matière à vivre de la communication en Dordogne ?

Touts les structures finalement auraient besoin de la communication. Aujourd'hui, c'est essentielle, surtout après le covid, il y a beaucoup de choses à faire. L'image est à travailler en permanence. Je pense qu'il y a matière et j'y crois.

Est ce que c'est la priorité des entreprises d'investir dans la communication en pleine crise ?

La communication, c'est quelques chose qui rapporte beaucoup. Quand il y a une situation de crise, il faut toujours communiquer, que se soit en interne avec son personnel ou en externe pour expliquer que tout va bien et que tout continue et qu'on lâche rien. C'est primordial, surtout par exemple, sur les réseaux sociaux où la communication est très importante à l'heure du numérique et tout ce qui va être "community management". Beaucoup de gens viennnent vers moi pour la gestion des réseaux sociaux avec la création de comptes Facebook ou Instagram, et ces personnes cherchent après la crise à sa faire connaitre.