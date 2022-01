La Nouvelle éco en Dordogne : un réparateur d'électroménager s'installe pour lutter contre le gaspillage

Un Périgourdin vient de monter son entreprise pour proposer ses services de réparation d'électroménager. Lilian Bonnet a créé LB Dpanne en juin dernier. Il s'est lancé vraiment en septembre avec un local au 54 grand Rue à Vergt où il répare et où il propose de la vente d'électroménager neuf et d'occasion mais le réparateur se déplace aussi à domicile. Un service rare dit-il surtout dans des petites communes.

Réparer est pour lui une solution à la surconsommation et au gaspillage. Pour Lilian Bonnet, de nombreuses pannes peuvent être réparées à moins de 100 euros car ce sont très souvent de petites pièces à changer. Avant chaque intervention, le Périgourdin qui a travaillé dans la réparation de matériel médical et dans l'électronique propose un devis et constate que de plus en plus de Périgourdins préfèrent réparer plutôt que de racheter du neuf.

La crise sanitaire n'a pas changé son mode d'intervention à domicile, en revanche avec la pénurie de certains matériaux ou pièces, il y a plus de délai parfois sur certains produits.