La Nouvelle éco en Dordogne : un "toutou bar" ouvre bientôt près de Périgueux

Après Bergerac, Maxi Zoo débarque à Trélissac. Un nouveau magasin ouvre ses portes lundi 20 octobre à la Feuilleraie près du Lidl. Dimitri Arsale, le chargé de communication de Maxi Zoo était l'invité de la Nouvelle éco sur France Bleu Périgord. Il annonce la mise en place d'un toutou bar à l'entrée du magasin.

Un toutou bar pour "chouchouter" vos animaux

Le magasin de Trélissac ouvre ce lundi 20 octobre à 9h30. En plus de l'achat d'articles d'animaux, vous pourrez amener votre chien au bar ou plutôt au toutou-bar à l'extérieur du magasin : "Vous venez avec votre chien, il peut découvrir des croquettes et boire de l'eau fraiche pendant que vous faites vos achats" explique Dimitri Arsale.

Maxi Zoo ne vend pas d'animaux

Maxi Zoo, ce sont plus de 240 magasins dans 80 départements. Une entreprise en plein développement qui vise les 46 nouveaux magasins au cours de cette année : "Maxi Zoo a un gros programme d'expansion, il était normal de s'implanter à Périgueux après Bergerac". Pourtant le secteur de l'animalerie est déjà bien implanté avec notamment Jardiland :"On propose une offre différente, nous sommes les spécialistes, les leaders de l'animalerie en France et en Europe. Nous avons une large gamme d'accessoires pour animaux". Maxi Zoo propose 7200 références : "Tout le nécessaire pour chiens, chats, reptiles". Mais l'enseigne ne vend plus d'animaux : "Depuis 2014, nous ne vendons plus de chiot, ni de chaton car on pense que c'est contraire à leur bien être. Le magasin de Trélissac est de taille classique donc nous n'avons pas la place. Il n'y a pas de reptile ni de poisson".

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quatre personnes en CDI ont été embauchées pour l'ouverture du magasin.