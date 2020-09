La Nouvelle Eco en Dordogne : "On venait sauver le monde" raconte le responsable d'une ferme avicole.

Etienne Godard, le responsable de la ferme avicole des Grands Champs à La Roche-Chalais, était l'invité de la Nouvelle Eco ce mardi matin sur France Bleu Périgord. Il emploie une quinzaine de personnes. La ferme élève et abat entre 10 et 30 000 volailles.

Les "Grands Champs" étaient dans une situation financière difficile. Le confinement aurait pu vous asséner le coup de grâce mais c'est tout le contraire qui s'est produit :

On était proche du dépôt de bilan et le confinement a été mis en place j'étais désespéré parce qu'on vend à Paris, aux restaurants et marchés de producteurs. Rien que Paris représente 60% d notre chiffre d'affaires. On fait aussi de l'abattage à façon pour des producteurs locaux qui font les marchés, et comme les marchés étaient annulés, je n'ai pas bien dormi.

Vous vous êtes démené et ça a payé. Vous avez fait des aller-retour avec la capitale ?

Oui, c'est une histoire de dingue. Comme on livre chaque semaine sur Paris, j'ai du remplacer mon livreur qui avait un problème de santé. Et on a assuré les livraisons aux quelques revendeurs comme des boucheries, un peu par fierté de producteur , un peu pas défi. Je l'avais déjà fait, mais là, il fallait le faire dans la journée puisqu'il n'y avait pas d'hôtel, donc on a fait des journées de fou. On partait à trois heures du matin et on rentrait le soir, à une heure du matin ou cinq heure du matin.

A Paris, vous avez vendu dans la rue ?

C'était très gratifiant, un petit miracle. On venait sauver le monde en quelques sortes. Les gens étaient enthousiastes, il y avait une certaine solidarité. Ils rameutaient tout leur immeuble pour que ça vaille le coup. On s'arrêtait n'importe où, sur les voies de bus, la police était très conciliante et ça a très bien marché. On s'est donné !

Vous vendez à nouveau des volailles vivantes ?

C'est quelque chose qu'on avait complètement abandonné. regardez dans les campagnes, il n'y a plus de basse-cour. Ça a été très long à démarrer mais sur la fin, c'était une véritable ruée pour des gens qui voulaient des pondeuses, des poules à élever dehors et c'était phénoménal.

Pourquoi cet intérêt pour les poules ?

Les gens étaient confinés chez eux, ils s'ennuyaient un petit peu. C'était la belle saison. Il y a des gens qui se sont remis à faire leur jardin. C'est pas si vieux que ça, les gens qui élevaient des volailles, donc c'est revenu comme ça.