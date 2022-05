La nouvelle éco : "En Face" le restaurant qui profite de la cité de la gastronomie et du vin de Dijon

Maya Ba, cheffe et gérante d'"En Face" recherche une personne en cuisine et une autre en salle.

Près de 18 000 personnes sont venues visiter la cité internationale de la gastronomie de Dijon pour le premier week-end d'ouverture du 6 au 8 mai dernier. Une ouverture après dix ans de projet et cinq années de travaux, avec à l'intérieur un cinéma, une librairie culinaire, un école de cuisine, mais aussi un boucher ou encore un poissonnier. La Cité pourrait bien profiter aux commerces environnants, c'est déjà le cas du restaurant "En face de la cité". Et comme son nom l'indique, il se trouve juste en face. Pour le week-end d'ouverture, c'était complet et la gérante Maya Ba s'attend à recevoir encore du monde, même si elle n'as pas attendu ce moment pour créer sa clientèle. Elle répond aux questions de France Bleu Bourgogne.

France Bleu Bourgogne : Maya Ba, pour ce week-end d'ouverture vous avez reçu du monde, ça confirme le bon emplacement de votre restaurant ?

Maya Ba : Oui exactement, on était complet dans le restaurant. Je suis juste en face, mais attention, j'étais là bien avant eux, ce sont eux qui m'ont copié. Avant j'avais déjà une clientèle d'habitués, cela fait trois ans que je suis ici, les touristes de la CIGV seront un plus.

Quelles sont vos espérances avec l'ouverture de la cité internationale de la gastronomie et du vin ?

Avec ou sans la cité, j'ai déjà une clientèle fidèle, qui me suit depuis trois ans maintenant que je suis là. Ça va apporter un petit plus. J'espère que ça durera, que ça ne va pas devenir un flop. Mais je compte pas là dessus, je n'ai pas ouvert le restaurant parce qu'il y a la cité.

Comment avez vécu ces années de travaux ?

C'était le bazar. Parce qu'avec les travaux nous avons été très, très embêtés. Il y avait des camions partout. Je ne pouvais pas travailler avec le bruit. C'était embêtant vis-à-vis de ma terrasse. Et maintenant, on va dire que c'est un mal pour un bien parce que c'est beau. J'ai été embêtée pendant trois ans, mais au moins le rendu est bien. On va accueillir les dijonnais et les touristes comme il se doit, on ne demande que ça, et ça va m'apporter du travail.

Vous prévoyez d'embaucher ou rester avec votre équipe actuelle ?

Ça fait un moment que je cherche à embaucher depuis la crise du Covid. C'était une période compliquée pour les restaurateurs. Je recherche donc toujours du monde, une personne en service et une en cuisine, ça nous permettrait de faire un roulement entre le service du soir et du midi.

à lire aussi Morbier et gougères pour François Hollande à l'inauguration de la Cité de la Gastronomie de Dijon