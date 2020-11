"La nouvelle éco" : en Gironde, le cabaret l'Ange Bleu, croise les doigts pour les fêtes de fin d'année

Après pratiquement huit mois de fermeture, le cabaret « l’Ange bleu » à Gauriaguet au nord de Saint-André-de-Cubzac (100 000 spectateurs par an) aurait dû à nouveau s’animer ce jeudi. Mais avec le deuxième confinement, les frères Duvollet, les deux directeurs, ont été coupés dans leur élan. Et avec eux, la trentaine d’artistes, chanteurs et danseurs, les techniciens mais également le personnel en coulisses, assurant les repas pendant le spectacle. Résignés mais pas abattus.

Plus rien depuis le 12 mars et la dernière représentation de l'Odyssée sur la scène de l'Ange Bleu. Et 2000 spectateurs reportés dans la foulée. Passé ce choc du premier confinement, Alexandre et Frédéric Duvollet ont fait le choix de ne pas reprendre avant l’été, de fermer aussi en juillet et août comme ils le font depuis l’ouverture du cabaret en 1997. Ils ont mis la dizaine d’employés permanents au chômage partiel. Et ils se sont concentrés sur l'après. Mettre en place le protocole sanitaire. 10 000 euros ont été investis par exemple, pour désinfecter la salle le mobilier et les costumes avant et après chaque représentation. Et il a aussi fallu adapter la jauge : de 1200 places assises à 600 maximum. En espérant ne pas trop y laisser de plumes.

Frédéric Duvollet l'un des deux directeurs de l'Ange Bleu © Radio France - Stéphanie Brossard

En ligne de mire désormais, décembre, les fêtes de fin d’année. Et les cadeaux offerts à Noël. 10 000 billets sont généralement écoulés en novembre et décembre. Les clients fidèles ne les ont pas lâchés. Certains appellent, continuent de réserver et surtout, il n'y a eu quasiment aucune annulation des spectacles reportés depuis le printemps.

La nouvelle éco chaque matin à 7h15 sur France Bleu Gironde