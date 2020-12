La nouvelle éco : en Gironde, les ventes de jeux de société explosent avec la crise sanitaire

Alors que la crise sanitaire vire à la crise économique pour bon nombre d’entreprise, un secteur s'en sort plutôt bien cette année : celui des jeux de société. Avec les deux confinements, et le couvre feu, la boutique Jeux Barjo à Bordeaux réalise l'une de ses meilleures années.

Voilà un secteur qui ne connais pas la crise, ou presque. Le jeu de société se porte bien en France cette année. Avec les deux confinements, les Français ont dû apprendre à s'occuper à la maison. Une aubaine pour les magasin de jeux de société comme à Bordeaux, qui se frottent les mains.

Derrière le comptoir de la boutique Jeux Barjo dans le centre de Bordeaux, le gérant et ses vendeurs gardent le moral malgré la crise sanitaire. Même si le quotidien n'est pas simple, ils s'en sortent plutôt bien : "On a de la chance, notre secteur tourne bien cette année, c'est rassurant", raconte Romain l'un des vendeurs.

Le meilleure chiffre d'affaire depuis l'ouverture

Et pour cause, cette année est presque exceptionnelle pour le magasin. "Au lendemain de l'annonce du deuxième confinement, nous avons réalisé notre meilleur chiffre d'affaire sur une journée depuis l'ouverture du magasin il y a six ans", plaisante Jean-Charles le gérant.

Une tendance déjà présente lors du premier confinement : "Dès les premiers jours nous avons été harcelés de coup de téléphone", raconte le patron de la boutique bordelaise. Résultat, l'équipe s'est retroussé les manches pour créer en un temps record un site Internet de vente en ligne avec un service de livraison à domicile. "Malgré la fermeture du commerce, les chiffres sont assez similaires à ceux de l'année dernière pour le premier confinement", observe le gérant devant son ordinateur.

Retour en force du puzzle et des échecs

À la surprise général, c'est le puzzle la star des rayons cette année. "Les derniers clients n'ont même pas eu le choix de l'illustration. On a même vendu la licorne rose, avec les petits nounours et les chiens loup. Fantastique la boite est partie !", s'amuse le responsable. D'après le professionnel du jeu, il y a même une rupture de stock nationale chez les créateurs de puzzle.

L'autre carton de cette fin d'année, ce sont les échecs. Un intérêt soudain pour les fêtes de fin d'année grâce à la série "Le jeu de la Dame" diffusée sur Netflix depuis fin octobre.