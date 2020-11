La nouvelle éco : en Haute-Corrèze, le confinement dope le site de vente en ligne Achetezenhautecorreze.fr

Comme dans les grandes villes, telles Limoges ou Brive, les commerces non alimentaires de Haute-Corrèze, même dans les petites communes rurales, fermés par le confinement, peuvent continuer à vendre leurs produits grace à Internet. Elles ont pour ça "achetezen hautecorreze.fr", la plateforme de vente en ligne créée par l'Office de commerce de Haute-Corrèze avec l'aide de Haute-Corrèze Communauté.

Même dans les petites communes

Le site n'a pas été créé pour ça. Il existe en fait depuis 2016. Son objectif initial était de permettre aux commerçants et artisans du secteur d'avoir eux aussi accès à la vente en ligne. "Créer son site internet et a fortiori avec de la vente en ligne c'est coûteux pour un commerce qui est isolé et qui n'est pas une grande chaîne" explique Cyrile Torbiéro, animatrice de la plateforme. Cette dernière a séduit les commerçants même dans certains petits villages. "Il y a des petites communes qui ont un ou deux commerces où les commerces ont été intéressés". C'est le cas par exemple de Saint-Exupéry-les-Roches précise Cyrile Torbiéro.

50 commerces en ligne

Mais depuis le reconfinement les commerçants trouvent une seconde raison d'être présents sur la plateforme de l'Office de commerce de Haute-Corrèze. Grâce à elle ils peuvent en effet poursuivre leur activité soit en vente en ligne pure, avec livraison à domicile ou au magasin sur rendez-vous, soit en proposant du "clique et collecte". "C'est la ruée" même affirme Cyrile Torbiéro qui indique qu'elle a enregistré 4 ou 5 adhérents de plus par semaine depuis le début du mois et que ça continue. Le site compte désormais une cinquantaine d'adhérents. Et il a surtout de plus en plus de clients locaux. Car si jusqu'à présent les achats se faisaient majoritairement par des personnes qui n'étaient pas de Haute-Corrèze, "la tendance s'est inversée" depuis 15 jours note l'animatrice de la plateforme.