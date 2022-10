La nouvelle éco : en Haute-Loire, la pénurie de carburants ralentit les réservations dans les Gîtes de France

Les demandes de dernière minute sont moins nombreuses que d'habitude à l'approche des vacances de la Toussaint pour les Gîtes de France en Haute-Loire, en raison des craintes de pénurie de carburant liées au mouvement de grève dans certaines raffineries. "Les vacances de la Toussaint sont généralement caractérisées par des ventes de dernière minute__, et depuis une dizaine de jours on sent une certaine fébrilité chez les clients, qui ont moins réservé que traditionnellement, ce tassement représente 15% de moins de réservations", commente Christophe Rey, le directeur des Gîtes de France en Haute-Loire.

Moins 15% ce n'est toutefois pas pénalisant pour le réseau, poursuit-il, parce que "l'année a été très, très bonne jusqu'à présent, elle n'a jamais été aussi bonne de toute l'histoire des Gîtes de France Haute-Loire [...]", du fait d'une tendance "à consommer un peu plus français et un peu plus local". Par ailleurs, le réseau des Gîtes de France ne cesse de s'étendre en HAute-Loire, avec actuellement 500 hébergements labellisés.

