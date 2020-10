La nouvelle éco : en Haute-Loire, la réorientation professionnelle en plein essor

Muriel Clédat, vous avez monté le mois dernier le réseau Eclore, un réseau de 10 coachs, dont 3 en Haute-Loire qui propose des bilans de compétences pour ceux qui envisagent une cette réorientation professionnelle. C'est le confinement qui a été le déclencheur pour celles et ceux qui ont recours à vos services ?

Pour certains le confinement a été un révélateur ou un déclencheur. Ils ont pris du recul, se sont questionnés sur le sens au travail et se sont dit que c'était le moment de passer à l'action. Cela fait 20 ans qu'ils sont dans leur entreprise et il fallait un déclic. Et pour d'autres les difficultés qu'il y avait au travail pendant le confinement et après dans des conditions changées ont révélés une situation plus ou moins difficile.

Il y en a qui ont remis en cause leur vision du travail à cause de la situation économique ?

Pas encore mais cela intervient dans le bilan de compétences car la situation fait peur. Cela vient freiner car ils se demandent si c'est le bon moment de changer alors qu'ils ont une stabilité, un poste.

En quoi consiste votre accompagnement ?

Le bilan de compétences est un accompagnement pour mener une réflexion. Certains vont venir avec une idée et aurons besoin de la creuser et de la vérifier. La plupart des personnes qui viennent le font pour réfléchir.