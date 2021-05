La nouvelle éco : en Haute-Savoie le site touristique des Gorges du Fier est rouvert

Il est l'un des sites touristiques les plus visités de Haute-Savoie. Le site naturel des Gorges du Fier a rouvert ses portes au public la semaine dernière. La déambulation sur la passerelle aménagée 25 m au-dessus de la rivière s'effectue masquée.

Le site touristique des Gorges du Fier en Haute-Savoie a rouvert au public mercredi dernier 19 mai. Comme tous les acteurs culturels et touristiques, après une année 2020 chaotique, rythmée par les confinements et contraintes sanitaires, les propriétaires de ce site naturel aménagé qui figure par les attractions les plus visitées des Alpes, sont dans l'expectative.

Enora Poizat, la présidente de la Société des galeries des Gorges du Fier, fondée en 1869 attend avec prudence de voir comment va se dérouler la saison estivale.

Ecoutez Enora POIZAT, la présidente de la société des Gorges du Fier Copier

L'an dernier, le chiffre d'affaires a baissé d'environ 30%.

Pour visiter les Gorges du Fier, le masque est obligatoire.