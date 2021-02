La nouvelle éco : en Haute-Vienne, l'atelier Wyly propose des jeux en bois local

L'idée a germé dans l'esprit de Willy Dessessarts. Il en avait marre des jeux en plastique et s'est dit un jour : "et si je créais des jeux en bois local ?" En 2019, il lance sa petite entreprise de jouets en bois « Wyly ». "Un clin d'oeil à mon prénom" sourit-il. Depuis, ses jeux se vendent plutôt bien. Il s'est d'ailleurs rendu sur le marché de Noël où il avait un stand. "En discutant avec les gens que je rencontre, j'ai l'impression qu'il y a un intérêt pour ces jeux en bois. Sur la période de Noël, cela a bien marché" raconte Willy Dessessarts. Depuis novembre dernier, il a créé sa boutique en ligne où il peut vendre ses dix produits qu'il fabrique lui même dans son atelier.

Des jeux en hêtre du Limousin

Sur son site, on peut voir comment Willy Dessessarts travaille et sa démarche, particulière. Ses jeux en bois sont fait avec des matériaux locaux. "Je travaille avec du hêtre du Limousin ou avec du bois de récupération. Pour les finitions, j'utilise des produits naturels, comme de l'huile de lin. Ça me gêne un peu d'utiliser des produits chimiques : au moins avec ces produits, je sais que ça ne craint rien et que ce n'est pas nocif." Utile quand les jeux se destine aux enfants.

Dans les prochaines années, l'entrepreneur veut développer sa gamme de jeux.