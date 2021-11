La nouvelle éco : en Haute-Vienne l'entreprise de bâtiment Vedrenne innove avec le soutien de la Région

L'entreprise de bâtiment de second œuvre Vedrenne c'est avant tout l'histoire de 8 générations. "Au début nous étions forgerons puis plombiers et plombiers zingueurs ce qui nous a amené à fabriquer des gouttières en aluminium il y a 40 ans" explique Christophe Vedrenne , l'actuel patron de l'entreprise désormais installée à Feytiat après avoir été créée mais c'était il y a longtemps à Saint-Priest-Ligoure.

La région lui accorde une aide d'environ 200 000 euros

Mais aujourd'hui l'entreprise s'est mise au numérique avec la volonté de faire progresser sa croissance d'activité. Elle investit pour cela dans de nouveaux outils comme une plieuse à commande numérique pour la découpe de pièces en aluminium. "Cela va nous permettre de faire des pliages un peu plus grands et avec des spécificités techniques nouvelles" explique Christophe Vedrenne. Car la spécialité de l'entreprise reste essentiellement la production de pièces en aluminium pour l'habillage de la maison ou ses extérieurs (des appuis de fenêtre, des cornières, du bardage en aluminium laqué ou des gouttières).

La région qui a donc décidé d'accompagner les entreprises dans leur transformation numérique vient d'accorder à la PME de Feytiat une aide de plus de 70 000 euros pour son projet de digitalisation et environ135 000 euros pour ses investissements.

Une application bientôt accessible aux particuliers

L'entreprise Vedrenne espère aussi d'ici le début de l'année 2022 mettre en place une application pour permettre aux particuliers de choisir leurs produits sur internet et passer commande. "Ils vont pouvoir directement sélectionner des produits sur mesure" précise encore le patron de l'entreprise qui ne cache pas ses ambitions et qui reconnait aussi que l'idée lui est venue avec la crise sanitaire. "ça évite les contacts et les échanges de commande papier y compris en interne" souligne encore Christophe Vedrenne qui salue au passage l'investissement de ses salariés. "C'est un projet technologique qui est soutenu par toute l'équipe et qui va nous ouvrir de nouvelles portes".

Après avoir recruté des apprentis, Christophe Vedrenne compte à présent embaucher trois autres personnes.