La nouvelle éco : en Haute-Vienne la miroiterie GBM, vieille de 200 ans investit dans une seconde jeunesse

Installée à Isle prés de Limoges, la miroiterie GBM fête cette année ses 200 ans d'existence mais cela fait aussi dix ans qu'elle est devenue une SCOP (Société coopérative et participative). Depuis deux siècles l'entreprise qui fabrique aujourd'hui des pièces de menuiserie en aluminium pour le bâtiment a subi pas mal de transformations, et ce n'est pas fini puisqu'elle mise sur l'avenir en intégrant le dispositif Usine du futur avec le soutien de la Région Nouvelle Aquitaine.

Des carnets de commande remplis mais des délais qui s'allongent

L'entreprise de 48 salariés déborde d'activité avec des carnets de commande bien remplis ce qui devient un casse tête pour s'organiser car GBM comme tous les secteurs du bâtiment a des problèmes d'approvisionnement. "On utilise des composants électroniques pour les moteurs de volets roulants ou les portes de garage mais il manque aussi de l'aluminium et du PVC, et tout ça fait qu'il y a du retard" explique Jean-François Bureau co-gérant de l'entreprise. A cela s'ajoute un problème de recrutement de personnels. "C'est vrai qu'une SCOP est attractive car il y a des dividendes mais c'est une entreprise comme une autre car quand on cherche des postes spécialisés avec des compétences bien précises, ce n'est pas évident de recruter" poursuit-il.

GBM investit pour devenir une usine du futur

L'histoire ne s'arrête pas là pour la miroiterie GBM puisqu'elle s'inscrit aujourd'hui dans le programme Usine du futur avec le soutien de la région Nouvelle Aquitaine. Un programme qui vise à aider les entreprises souvent désorganisées avec la crise sanitaire. "La gestion informatique de notre entreprise va être totalement remise à plat que ce soit pour les devis, la comptabilité on repart à zéro" explique encore Jean-François Bureau qui précise aussi que ce sont des investissements très lourds et compliqués mais GBM qui a décidement pignon sur rue en Limousin n'a pas fini de s'inscrire dans le temps. "On est bien parti pour tenir encore un bon nombre d'années avec l'objectif de pouvoir continuer à distribuer le fruit de notre travail" conclut avec confiance le co-gérant de la SCOP.