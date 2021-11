La nouvelle éco : en Haute-Vienne, le fabricant de jarres en céramique Biopythos franchit un nouveau cap

Faire vieillir le vin dans des jarres ou des œufs en céramique plutôt que dans des fûts en chêne, c'est l'aventure dans laquelle s'est lancée il y a 5 ans en Haute-Vienne la société Biopythos. Installée à Bonnac-la-Côte avec 5 personnes elle vient de recevoir une aide de plus 133 000 euros de la région pour moderniser son procédé de fabrication.

Une impression 3D qui va permettre de produire plus

Cette enveloppe versée par la région va être investie dans l'achat d'une imprimante 3D. "On croit beaucoup à l'impression 3 D qui va nous permettre de progresser et de nous développer et de nous affranchir des moules que l'on est obligé d'utiliser aujourd'hui" précise Mickaël Lesvigne, le gérant de la société qui espère ainsi répondre plus facilement aux demandes spécifiques des viticulteurs. "Avec l'impression 3D on aura plus de flexibilité au niveau des formes et on va pouvoir répondre aux besoins bien ciblés des viticulteurs... et la productivité en sera améliorée". ajoute le gérant de la société.

Des viticulteurs de toute la France sont demandeurs

Aujourd'hui la société Biopythos commercialise ses produits chez des viticulteurs de toute la France et elle commence même à vendre à l'international. Avec ce concept il ne s'agit pas de remplacer les fûts de chêne mais d'être complémentaire. "L'intérêt principal des contenants en céramique c'est leur neutralité gustative contrairement au tonneau qui va apporter du tanin et un goût boisé, là on est sur des vins beaucoup plus fruités et frais...la porosité de la céramique permet d'oxygéner le vin dans le temps" explique encore Mickaël Lesvigne et il constate qu'il répond aux besoins des viticulteurs qui veulent se démarquer de leurs voisins

La société Biopythos envisage de passer à l'impression 3D début 2022 et elle compte d'ores et déjà recruter une ou deux personnes dans un premier temps.