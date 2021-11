La nouvelle éco en Is'here : c'est la nouvelle boutique 100% locale du Village des marques de Villefontaine

Une petite nouvelle a intégré le Village des marques de Villefontaine : Is'Here (à prononcer comme le département), une boutique 100% dédiée aux produits isérois. Présentation avec Christophe Suszylo, Vice-président du Département en charge du tourisme et de l’attractivité.

France Bleu Isère : Bonjour Christophe Suszylo, cette boutique Is'Here, qu'est-ce qu'on va y trouver ?

Christophe Suszylo : C'est la première boutique Is'Here, originale, et comme son nom l'indique, elle propose des produits de qualité, authentiques, du terroir, de producteurs de notre filière agroalimentaire. Un peu plus de 1000 produits ont été référencés en Isère.

C'est un circuit en lien avec les producteurs ?

Totalement. On proposera des produits de la marque Is'Here, mais aussi des produits IGP, AOP, de notre territoire, comme la Chartreuse et évidemment des produits à base de noix

C'est une vitrine du département, finalement ?

C'est une vitrine unique, fruit d'un travail démarré en 2017, avec la communauté de communes du Nord-Isère, The Village, la chambre de commerce du Nord-Isère, le département de l'Isère, et la filière agro-alimentaire

Les produits locaux, c'est d'autant plus essentiel, dans notre monde hyper-mondialisé ?

C'est essentiel ! Il y a 15 jours s'est tenu à Grenoble le salon emblématique et historique à Alp'expo, des produits Is'Here ont été commercialisés, ça a fait un carton, et le public nous a demandé où on pouvait trouver ces produits dans le commerce

Il y aura d'autres boutiques Is'Here ?

C'est l'objectif. On aimerait qu'il y en ait une en centre-ville de Grenoble

Vitrine et modèle économique donc ?

C'est un modèle économique, avec une filière courte, pour que nos producteurs et agriculteurs s'y retrouvent. L'objectif c'est de vendre des produits en filière courte, en vente directe, sans intermédiaire

Quand pourra-t-on découvrir la boutique ?

Soit le 26, pour le Black Friday, soit le 1er décembre. Il ne manque qu'une autorisation administrative pour la vente des alcools