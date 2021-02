la "Nouvelle éco" : en Ille-et-Vilaine, ces éleveurs laitiers lancent les yaourts Ribines

35 éleveurs laitiers d'Ille-et-Vilaine veulent surmonter les crises et être moins dépendants des industriels de l'agroalimentaire. Au sein du collectif Modala, ils se lancent dans la transformation en créant des yaourts vendus sous la marque Ribines et en assurant aussi leur commercialisation.

La crise laitière de 2016 a été l'élément déclencheur pour ces 35 éleveurs d'Ille-et-Vilaine. Chacun dans son exploitation est dépendant d'un seul client, une seule entreprise agroalimentaire qui achète le lait pour le transformer. L'objectif du collectif Modala est de reprendre la main sur 25 à 30% de chaque production laitière pour vivre mieux de son travail. "Dans l'organisation actuelle de la filière, notre travail s'arrête au remplissage du tank qui est collecté par l'acheteur tous les deux jours" explique Henri de Kerdanet, l'un des associés et à la tête d'une exploitation de 70 vaches laitières et 120 hectares à Saint-Armel au sud de Rennes "c'est assez frustrant car le devenir de ce produit nous échappe en même temps que la marge".

Nous souhaitons reprendre la main sur la commercialisation, renouer un lien avec les consommateurs et essayer d'obtenir une part plus légitime de la marge qui est faite sur notre production - Henri de Kerdanet

35 éleveurs et une marque

Les 35 éleveurs conventionnels et éco-responsables se sont donc associés, ont établi une charte et créé une société où ils se sont investis financièrement à parts égales. Ils organisent ainsi la transformation de leur lait en yaourts natures ou parfumés, elle se fait provisoirement dans un laboratoire pédagogique d'un lycée rennais. Une marque a été créée Ribines, ce qui veut dire chemins de terre en langue bretonne "On a commencé les recettes dans des robots de cuisine Thermomix" raconte Nelly Aubry, présidente et éleveur aussi à Saint-Armel. "On a embauché quelqu'un dont c'est le métier de passer du process cuisine à la maison au process plus artisanal".

Ce sont bien les éleveurs qui gardent la main sur les produits finaux et qui décident de ce que sera le produit final - Nelly Aubry

Les yaourts sont en vente dans une trentaine de grandes et moyenne surfaces du département , mais aussi chez les éleveurs. Pour eux, il ne s'agit pas d'une déclaration de guerre lancée aux industriels de l'agroalimentaire car ils continuent de leur vendre une partie de leur lait. Mais pour ces agriculteurs, l'enjeu c'est bien une reprise en main de leur destin.

EN SAVOIR PLUS : les yaourts Ribines