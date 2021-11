La nouvelle éco en Isère : au Vieux Campeur à Grenoble, les équipements de ski de randonnée ont la cote

Qui dit début de la saison de ski dit équipement obligatoire ! Alors que les remontées mécaniques vont pouvoir accueillir à nouveau les amoureux de glisse cette année, comment se porte l'activité des magasins spécialisés dans la vente de matériel de sports d'hiver ? Et quelle est la tendance ? France Bleu Isère est allé poser la question à Damien Burgensis, directeur du magasin Le Vieux Campeur à Grenoble.

France Bleu Isère : Comment se passent les ventes pour vous, juste avant l'ouverture de la saison de ski ?

Damien Burgensis : "Ça se passe très bien, avec une fréquentation qui est régulière. On est hyper satisfaits pour le moment. Pour le début de la saison d'hiver, en octobre, on a une opération traditionnelle de lancement, et on est en progression par rapport à l'année dernière. Donc, les indices sont bons. Pour novembre, on n'a pas encore de conclusion, il faut attendre un peu. Mais on est un peu plus dubitatif sur ce mois de novembre, parce que les gens sont encore dans l'expectative : ils attendent les ouvertures réelles des stations."

Il y a donc un peu de flou autour du mois de novembre, mais globalement les clients sont là. Est ce que vous vous y attendiez ?

Pas forcément, parce que dans ce climat de doute général, ce n'était pas évident pour nos clients de se positionner. Maintenant, il est vrai qu'on surfe sur la tendance autour du ski de randonnée. Et ça, on ne s'y attendait pas de manière aussi forte en début de saison. Pour expliquer cet engouement, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, pas mal de personnes ont découvert cette pratique l'hiver dernier, et elles souhaitent passer maintenant aux choses sérieuses, profiter des premières neiges. Ce qui est paradoxal, c'est qu'en général, les pratiquants attendent justement les premières neiges pour venir nous voir. Donc ce qui est étonnant, c'est cette arrivée très précoce des clients. Et ils savent aussi qu'il va y avoir un manque de matériel cette année, qu'on n'aura pas autant de réserve qu'on le voudrait même si nous avons anticipé les choses au maximum. Donc je pense que les clients s'équipent dès maintenant pour ne pas se faire avoir comme l'année dernière en fin de saison.

Dans quel état d'esprit êtes-vous avant l'ouverture programmée des stations de ski ?

On est sur une espèce de statu quo, parce qu'on a tout connu sur presque deux ans maintenant. Mais on est optimiste ! Personnellement, je pense que de toute façon, avec le protocole sanitaire, il n'y a pas de raison que ça n'ouvre pas. Et puis il y a un facteur important au-dessus de tout ça : la neige, qu'on attend pour la fin de la semaine. Cette année, il y a donc un double facteur : il faudra qu'il y ait de la neige et il faudra qu'il y ait toutes les décisions gouvernementales adaptées pour qu'on décolle enfin, et qu'on reprenne une activité normale.

à lire aussi La nouvelle éco : Snowleader déménage son stock en Isère

France Bleu Isère est à vos côtés. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-t-il ? Comment se projette-t-il dans l’avenir ?