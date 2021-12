La nouvelle éco en Isère : un tour de cou qui protège du covid-19, fabriqué en Chartreuse

France Bleu Isère : Stéphane Baconnier, vous êtes le directeur général de Raidlight. Vous fabriquez des tours de cou homologués. Comment vous les fabriquez et comment vous vous assurez qu'ils protègent bien du virus ?

Stéphane Baconnier : On fabrique l'ensemble de notre production de tours de cou à Saint-Pierre-de-Chartreuse, au sein de notre atelier. Un atelier "made in France" qui a repris son activité il y a quinze mois. Ils sont fabriqués tout simplement à l'aide d'un assemblage de tissus, du tissu en polyester. On assemble un tour de cou avec un masque barrière et on s'assure de la protection contre le covid-19 grâce à des tests que l'on fait passer dans des laboratoires. Ils mesurent la filtration et la respirabilité de ces masques. Il faut respecter une norme de filtration supérieure à 90% et nos masques sont filtrants à 94%.

Est ce que vous vous attendez à ce que ce soit un best-seller cette année ?

Le masque a été un best-seller l'hiver dernier. On a fabriqué 25.000 masques dans nos ateliers à Saint-Pierre-de-Chartreuse. On pensait, comme beaucoup de personnes, arrêter cette production dès cet hiver avec la vaccination mais on est reparti pour en produire de nouveau. On a une forte demande depuis l'annonce de la réouverture des stations de ski et le port du masque obligatoire. Donc, notre produit correspond tout à fait à cette pratique où on pourra faire du ski en se protégeant le cou et également du coronavirus.

Combien de tours de cou homologués vous avez vendu ?

Nous avons déjà vendu 3.000 tours de cou pour l'hiver à venir. Avec les récentes chutes de neige et le démarrage de l'activité nordique, les commandes sont en train de s'accélérer cette fin novembre, début décembre. On va devoir recruter pour faire face à cette nouvelle demande.

Vous allez recruter combien de personnes ?

Aujourd'hui, on a huit personnes à l'atelier. On devrait passer à peu près à 11 ou 12 personnes pour faire face uniquement à ce pic d'activité lié à la production de ces masques barrières. Pour la petite histoire, on a commencé à produire ces masques pour l'hiver 2020. L'idée de départ, c'était de s'adapter à la réglementation des courses. On devait porter le masque au départ des courses, à l'arrivée, lors des ravitaillements. Donc ce produit a été conçu pour répondre à cette norme et rapidement, l'usage a été détourné et le tour de cou homologué a été utilisé dans la pratique de l'ensemble des sports outdoor. On a commencé en hiver 2020 et on a ressorti une version plus légère pour l'été, parce que le virus ne s'est pas arrêté. On repart cet hiver, sans avoir une grande visibilité sur l'année 2022. On suivra l'évolution du covid-19 dans le pays.

à lire aussi La nouvelle éco en Isère : au Vieux Campeur à Grenoble, les équipements de ski de randonnée ont la cote

France Bleu Isère est à vos côtés. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-t-il ? Comment se projette-t-il dans l’avenir ?