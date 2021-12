La Nouvelle éco en Isère : une lunette de toilette récompensée au concours Lépine

France Bleu Isère - Qu'est ce qu'il a d'original, votre produit ?

Yannick Berruyer - L'originalité de cette lunette c'est d'avoir supprimé les charnières classiques mécaniques qui sont souvent très compliquées à nettoyer. D'habitude il y a des coins, des recoins, il reste des zones humides et c'est ce qui fait que les bactéries se développent. La particularité de mon produit, c'est d'avoir supprimé ces charnières classiques et de les avoir remplacé par une charnière en élastomère qui permet d'avoir la fonction charnière et de simplifier au maximum les formes. Il y n'y a plus de recoin et le nettoyage se fait en un coup d'éponge.

J'imagine que c'est important de retrouver les salons professionnels et les salons grand public après l'épisode du Covid...

Ah oui, bien évidemment, puisqu'une partie de mon développement était basée sur sur les foires et les salons. Et depuis l'épisode du Covid, en 2020 on n'a pas pu faire de foire du tout ni de salon... Et on a redémarré cet automne avec la Foire de Savoie. Je n'ai pas pu faire la foire de Grenoble puisque j'étais présent sur la Foire de Paris et le concours Lépine ; on a fait aussi le Salon du made in France, qui a eu lieu début novembre.

Votre lunette de toilette est quand même plus chère que les modèles bas de gamme ou classiques.

En fait les abattants de toilettes, on en trouve à tous les budgets. Ça démarre à une dizaine d'euros ou quelques dizaines d'euros et certains peuvent dépasser la centaine d'euros. Mon produit, se situe dans une bonne gamme, un peu haut de gamme au niveau des prix, puisque je vends mon produit 60 euros. Mais j'ai quand même une technique de fabrication qui est complètement différente. C'est ce qu'on appelle en fait une technique bi matière ou sur moulage. En fait, ça demande beaucoup plus d'opérations, beaucoup plus de moules pour réaliser les pièces. C'est aussi également beaucoup plus de main d'oeuvre. Et comme j'ai fait le choix d'un produit 100 % français, tous mes outillages ont été fabriqués en France ; l'injection et la fabrication de mon produit sont faites en Savoie. Donc mon tout ça fait que j'ai quand même des coûts de fabrication qui sont beaucoup plus importants qu'un abattant je dirais classique.

Vous en produisez combien chaque année ?

On fait des séries de 1000 pièces. Le business plan, c'était d'arriver à peu près à 2.000, 3.000 pièces par an. Aujourd'hui, je n'ai pas encore atteint ma vitesse de croisière, mais on est quand même en progression.

