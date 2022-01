La Nouvelle éco en Isère : ARaymond veut passer de la fabrication d'attaches à la conception de systèmes

France Bleu Isère - L'entreprise ARaymond a-t-elle été impactée par la pénurie mondiale de semi-conducteur ?

Absolument : en tant qu'acteur de la filière on a été impacté au travers des arrêts de chaîne des constructeurs automobiles, et donc de ce fait nous avons eu des baisses de commandes significatives entre mai 2021 et décembre 2021. S'agissant de notre chaîne de valeur on est très peu impacté puisque, à part dans la connectique des fluides où on utilise quelques capteurs, le composant électronique ne fait pour l'instant parti de notre chaîne de valeur interne. Mais on est impacté par les dommages indirects liés au constructeurs automobiles.

ARaymond a récemment fait l'acquisition de deux entreprises italiennes. Que font-elles ces entreprises ?

L'une d'entre elle est spécialiste de l'extrusion de tubes plastiques, et est un des leaders européens des systèmes freinants pour les poids-lourds et les remorques. La deuxième société elle est spécialiste de la conception et de la production de panneaux d'aluminium qui servent d'évaporateurs pour les frigidaires tels que vous les connaissez en tant que consommateur, et qui se positionne depuis plus de 3 ans sur la partie électrique en faisant des échangeurs thermiques pour les batteries - donc pour accompagner le développement de l'électrification de l'automobile.

Qu'est-ce que ces acquisitions vont vous permettre de faire ?

Je voudrais revenir un petit peu sur le monde de l'automobile. C'est un monde qui fait face à beaucoup d'incertitudes et donc ARaymond en toute humilité, mais aussi avec de l'ambition, doit se projeter dans le futur en ayant des scénarios stratégiques ; et l'acquisition permet de potentialiser le futur d'ARaymond en montant dans la chaîne de la valeur, et en passant de cette vision de fabricant de composants à fabricant de systèmes.

L'idée c'est aussi de vous positionner sur le marché de la voiture électrique et du véhicule autonome...

Absolument : avec l'avènement de l'électrification des véhicules vous avez beaucoup de nouvelles applications liées notamment au refroidissement des batteries. Vous avez aussi des applications liées par exemple au nettoyage de tous les capteurs et de toutes les caméras qui seront embarqués pour booster le véhicule autonome ; et donc ces acquisitions nous permettront de nous positionner sur une vision système.

