La nouvelle éco en Isère : Arbiom installe une usine de "protéines alternatives" au Péage-de-Roussillon

L'entreprise de biotechnologies Arbiom annonce l'installation d'une usine en Isère au Péage-de-Roussillon pour y produire des protéines pour "l'alimentation animale et humaine" issues de déchets végétaux et de cultures. Un programme qui bénéficie de l'aide de France Relance.

Dans la nouvelle éco aujourd'hui, entretien avec une société qui n'est pas iséroise mais qui va s'installer en Isère. Arbiom, société franco-américaine de biotechnologies, va construire une usine au Péage-de-Roussillon, sur l'ancien site Cerdia, où elle va produire des protéines pour l'alimentation à partir de déchets végétaux. Pour remplacer dans un premier temps les protéines animales importées ou issues de pratiques non durables mais peut-être aussi un jour pour entrer dans notre alimentation humaine. Julie Pecqueur est responsable du développement commercial chez Arbiom.

Julie Pecqueur, Arbiom va s'installer en Isère pour produire des protéines qu'on appelle "alternatives". Très exactement qu'est ce qu'il s'agit de faire sur ce site ?

Oui, alors Arbiom a développé un ingrédient durable qui s'appelle Sylpro. Il s'agit en effet de protéines de qualité qui sont destinées à l'alimentation animale et humaine à partir d'un procédé qui s'appuie sur la valorisation des résidus agricoles et forestiers. Donc, nous sommes capables, par exemple, d'intégrer des résidus de bois, des copeaux, des branches, des écorces, mais aussi des résidus agricoles comme des pailles, dans la chaîne alimentaire. Notre procédé va permettre d'extraire des sucres pour les apporter en fermentation et permettre la croissance de notre micro-organisme unicellulaire, qui est vraiment la propriété d'Arbiom. C'est une souche de levure sur laquelle nous avons travaillé pendant plusieurs années et qui a permis d'acquérir de nombreuses propriétés.

Dans quoi est ce que ça peut rentrer ? C'est à dire auprès de qui commercialise-t-on ce genre de produit ?

Nos marchés cibles sont principalement pour l'alimentation animale, les fabricants d'aliments. On regarde par exemple l'aquaculture, donc les fabricants d'aliments pour saumons, pour truites... Également les fabricants d'aliments pour animaux de compagnie et aussi les aliments pour porcelets. On travaille également à terme à pouvoir viser également le marché de la nutrition humaine.

Parce que pour l'instant côté nutrition humaine c'est difficile à accepter ?

Non, non, l'aspect sociétal est assez facile à faire accepter, mais c'est plutôt des contraintes réglementaires sur lesquelles il faut encore qu'on puisse travailler et également pouvoir, comment dire, travailler à bien intégrer notre notre protéine dans différents aliments, comme des substituts de viande, par exemple. Donc, pour cela, on doit réaliser des partenariats avec différentes entreprises agroalimentaires.

Pour votre programme vous bénéficiez de 12 millions d'euros de l'Etat au titre du plan France Relance, pour "l'indépendance protéiniques", c'est à dire pour remplacer des importations ?

Selon la Commission européenne, il y a à peu près 80% des protéines nécessaires à l'alimentation animale en Europe qui sont importées. On peut par exemple citer le tourteau ou le concentré de soja qui sont largement utilisés dans les élevages porcins, en aquaculture ou pour les animaux de compagnie. Un soja qui est très souvent lié aux activités de déforestation. On peut aussi citer, par exemple, les farines de poisson, qui sont généralement appréciées pour leurs qualités nutritives, mais qui proviennent de la pêche minotière et qui participent souvent au déclin des populations de poissons dits "fourrage". Il est donc nécessaire pour nous de trouver de nouvelles sources durables de protéines à haute valeur nutritive et c'est pourquoi Arbiom a développé Sylpro, un ingrédient riche en protéines de qualité.

Votre installation en Isère sur le site de Péage-de-Roussillon : quel est le calendrier et comment ça va se traduire en termes d'emplois ?

Alors, nous projetons de construire cette usine fin 2022 pour la commercialisation de notre produit au plus tôt et nous projetons de créer au moins 40 emplois directs donc dans la région Auvergne Rhône-Alpes.