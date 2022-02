La nouvelle éco en Isère : Auguste se met au service de la communication des entreprises

Née il y a un an, désormais installée à Inovallée, à Meylan, employant 10 salariés, Auguste (nommée en honneur d'un des frères Lumière, pionniers du cinéma) se frotte au défi de la communication des entreprises. Posant le postulat de départ que "un outil indispensable à la communication aujourd'hui", elle permet à ses clients, forte de son réseau de professionnels de la vidéo, de réaliser le tournage et montage d’une vidéo en 24h. Elle a déjà près de 200 tournages et 600 vidéos générées à son actif. Entretien avec son co-fondateur, Maxime Favier.

France Bleu Isère : Bonjour Maxime Favier. Vous êtes le co-fondateur d'Auguste, une plateforme numérique qui s'occupe de la communication des entreprises. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?

Maxime Favier : Auguste est une plateforme qui veut révolutionner la communication vidéo pour les entreprises. C'est très simple : nous automatisons tout le processus de création vidéo du tournage au montage. La promesse est de livrer une vidéo professionnelle en 24H. On met nos clients en relation avec des cadreurs professionnels, certifiés, présents sur toute la France, via notre plateforme. On va automatiser toute l'organisation du tournage, qui dure une heure. Ensuite, le vidéaste dépose les rushs prédécoupés sur notre plateforme, et nous montons dans la foulée

Vous offrez donc un beau lifting aux entreprises, pour mieux se vendre ?

Exactement. Une vidéo en 24h, impactante, d'une minute trente à deux minutes, dynamique, à destination des réseaux sociaux, pour maximiser leur visibilité

Aujourd'hui, il y a un marché pour la communication des entreprises ?

Oui, le marché est énorme ! Nos clients vont de petites entreprises jusqu'aux grands groupes. Toutes les entreprises ont besoin de communiquer. Et en 2022, si on veut une communication impactante, il faut passer par la vidéo.

Qu'est-ce qui différencie Auguste, alors ?

Aujourd'hui, pour faire de la vidéo, soit on a cette compétence en interne, ce qui est rare, ou alors il faut l'externaliser, et là c'est chronophage, puisqu'un montage peut prendre des jours, voire des semaines. Nous, on met en relation avec des cadreurs pros, pour avoir la qualité la plus professionnelle possible, et on automatise toute la partie chronophage, pour que le client ait sa vidéo en moins de 24h, avec un prix exceptionnel, puisqu'on a automatisé tout ce qui est chronophage.

Les entreprises n'ont pas assez fait leur transition vers la modernité, encore plus dans ce contexte covid où plusieurs mettent la clé sous la porte ?

Les entreprises commencent à communiquer de plus en plus sur les réseaux sociaux, mais nous on répond à un vrai besoin. Via notre outil, on leur permet d'automatiser ce travail, très complexe et long à faire. On leur facilite tout ce processus de création vidéo.

Pour le package tout compris, du tournage au montage, il faut compter 490 euros HT.

