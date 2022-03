La nouvelle éco en Isère : Aurora 5R, aider les entreprises dans la transition énergétique

Ils ont un profil d'ingénieur, une conscience écologique, et se sont rendu compte pendant le confinement de ce qu'ils pouvaient apporter aux autres entreprises : un regard, une vision, des méthodes pour limiter l'impact carbone et faire de la sobriété un levier économique. Rencontre avec Aurora 5R.

France Bleu Isère - Bonjour, expliquez-nous Aurora 5R. Qu'est-ce-qui se cache derrière ce nom ? D'où est venue l'idée ?

Pierre-Emmanuel Frot : L'idée est née après le premier confinement lié au Covid-19. Donc elle est venue dans l'idée du monde d'après : comment on pouvait contribuer à faire évoluer l'économie et les entreprises dans ce cadre-là.

Vous, vous avez l'impression d'être un peu "le monde d'après" ?

On essaye d'y contribuer ! On n'a pas dit qu'on est le monde d'après, mais on a des idées pour y arriver. On les a mises en œuvre dans le cadre du collectif à l'époque du premier confinement et on souhaite poursuivre dans leur mise en œuvre auprès de l'écosystème de la région.

Parce que les Grenoblois s'en souviennent... C'était ce masque avec un design un peu particulier, chimique, on va dire. C'est ce masque réutilisable qui avait émergé de ce projet-là.

Tout à fait. Ce qui avait émergé en six semaines, où le collectif avait finalement réussi à agglomérer un certain nombre d'entreprises autour de ce projet. Et effectivement, on avait sorti un masque qui faisait un peu "Dark Vador".

Aujourd'hui, vous êtes combien dans Aurora 5R et quelle est votre mission ?

Aujourd'hui, nous sommes quatre. Notre mission principale est d'accompagner les entreprises vers ce qu'on appelle des modèles économiques autour des usages sobres et de devenir les pionniers du monde d'après, on appelle ça le "mythe de la prospérité".

Est-ce-que vous avez des gens qui vous démarchent ? Où est ce qu'il faut encore justement, les démarcher ? La relation entre une entreprise qui cherche de meilleures méthodes et vous ?

Nous avons les deux. Nous avons des entreprises qui viennent nous voir parce qu'elles ont une problématique. Puis, en même temps, nous nous essayons de démarcher certaines entreprises parce qu'on juge qu'elles ont un certain potentiel. Mais aujourd'hui, on accompagne deux ou trois entreprises. Après déjà un an d'existence.

Et vous arrivez à vous rémunérer avec ça ?

On arrive aujourd'hui à en vivre. Mais ce n'est pas le sujet principal. Notre sujet principal, c'est de déployer ce modèle et de voir la société et l'écosystème évoluer.

Concrètement, vous êtes dans une entreprise qui vous appelle pour des missions spécifiques. Qu'est-ce-que vous leur apportez ? C'est quoi votre plus-value auprès d'elle ?

Concrètement, on va déjà essayer de comprendre leurs problématiques et on va aller les rencontrer. Et puis, on va travailler avec elles de manière à faire émerger leurs besoins dans le cadre de cette sobriété. Comment elles peuvent se positionner dans un monde futur autour des usages sobres ? Quels projets elles peuvent développer ? On travaille vraiment avec leurs équipes, c'est-à-dire que c'est elles qui vont faire émerger leur monde des possibles avec différentes méthodes et en les accompagnant.

Mais le savoir-faire, la compétence, c'est eux qui l'ont. Encore une fois, qu'est ce que vous amenez de différent, qu'ils ne connaissent pas encore ?

On a quelques méthodologies spécifiques. Mais souvent, les entreprises se mettent elles-mêmes des barrières ou jugent qu'il y a des choses qu'elles ne peuvent pas faire sur l'environnement. On entend souvent, par exemple "trop de réglementation", "je vais scier ma propre branche"... et on fait sortir ces fausses excuses pour leur montrer qu'en étant pionnières, elles peuvent aussi créer de nouveaux marchés et créer de la valeur et finalement trouver un secteur très porteur où elles vont allier leur sens et en même temps, leur capacité économique à se développer.

