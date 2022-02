La nouvelle éco en Isère : Autour du riz va produire des tagliatelles Thaïes de riz au Versoud

Des tagliatelles Thaïes de riz "made in Isère". C'est le défi que s'est lancé l'entreprise Autour du riz, basée à Grenoble. La société qui compte aujourd'hui une vingtaine de salariés et commercialise, notamment en réseau Biocoop, des riz et produits de riz importés, va installer sa ligne de fabrication au Versoud. Un projet à 7,5 millions d'euros qui a reçu le soutien de France Relance à hauteur de 400 mille euros et qui est surtout... rentable. Entretien avec sa dirigeante et fondatrice Magali Bryla.

Bonjour Magali Bryla. Votre société existe depuis 19 ans maintenant et alors désormais vous voulez fabriquer des tagliatelles Thaïes biologiques en Isère ?

Absolument. Le projet ce n'est plus d'importer des riz d'Asie mais c'est d'importer un savoir faire d'Asie. Aujourd'hui, ça se concrétise par la construction de notre atelier de tagliatelles d'environ 800 mètres carrés qui va nous permettre - et je pense que c'est nouveau en Europe - d'installer tout un outil de production qui est assez long puisque c'est une méthode asiatique lente de confection des tagliatelles qui prend presque 24 heures. Donc, on a une petite chaîne de production qui est très longue, qui fait à peu près 50 mètres de long que nous allons accueillir dans nos nouveaux locaux, au Versoud, en droit où nous allons rassembler à la fois notre stockage, nos bureaux et puis l'atelier de production.

Ce nouveau projet va générer de l'emploi supplémentaire ? Et qu'est ce qu'il apporte surtout à la société et à la marque Autour du riz ?

Alors, au niveau des emplois, nous pensons embaucher environ une quinzaine de personnes. Donc, de toute manière, nous sommes dans une dynamique de recrutement depuis quelques années sur nos différentes activités. Elle va nous permettre de gagner en compétitivité aussi beaucoup...

Vous voulez dire que fabriquer en France apporte un gain en termes de prix ?

Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça nous a même surpris mais en fait, on a un fret maritime qui est de plus en plus élevé. On a un fournisseur qui est basé en Thaïlande et le niveau de vie en Thaïlande augmente. Donc les prix de revient à la production sont de plus en plus importants. Par ailleurs, on va produire à partir du grain de riz, donc on va maîtriser la totalité de la production du grain de riz jusqu'à la pâte de riz, et ça, ça nous donne un vrai avantage concurrentiel. Dans cet atelier, on ne va pas que fabriquer des tagliatelles de riz puisque cette technologie va nous permettre également de fabriquer des feuilles de riz. Et rapatrier le savoir faire ici en France ça va nous permettre également d'aller chercher des marchés à l'exportation. Donc on pense vraiment dynamiser notre activité grâce à l'acquisition de ce nouveau métier qui est un métier de transformateur.