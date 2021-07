La nouvelle éco en Isère avec Seqens, qui relocalise la production de paracétamol

Jérôme Geneste, directeur "pharma" du site Seqens de Roussillon est l'invité de la nouvelle éco ce jeudi matin sur France Bleu Isère après l'annonce de la fabrication, à nouveau, de paracétamol sur le site à l'horizon 2023.

Le moins que l'on puisse dire Jérôme Geneste c'est que la nouvelle n'est pas passée inaperçue et si elle est importante c'est qu'il ne s'en faisait plus, en France, du paracétamol. C'est pour retrouver une certaine souveraineté en la matière. Aujourd'hui d'où vient le paracétamol consommé en France ?

Il vient d'Asie exclusivement et un petit peu également des Etats-Unis, mais les dernières fabrications européennes se sont arrêtées sur la plate forme de Roussillon en 2007-2008.

C'était à l'époque une production Rhodia, ex Rhône-Poulenc, qui avait été stoppée pour des raisons de coûts. C'est bien moins cher en Asie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça devient à nouveau possible. Est ce que vous arriverez à fabriquer du paracétamol aussi peu cher qu'en Asie ?

C'est clairement notre objectif et notre ambition. Sinon, on ne ferait pas de projet. Clairement on a développé, grâce à nos chercheurs du Seqens Lab, un procédé innovant qui utilise ce qu'on appelle la chimie en continu. L'objectif est d'avoir un procédé qui est compétitif par rapport aux unités asiatiques, mais également avec une empreinte environnementale qu'on estime de cinq à dix fois moins impactante que les techniques existantes. Donc oui, on sera capable d'être compétitif et oui, on doit être compétitif à Roussillon sur notre belle plateforme.

Quand on parle de relocalisation, de fabriquer localement du paracétamol : il y a une molécule mais ensuite elle n'est pas consommée telle quelle. Il faut d'autres composants. Est ce qu'ils sont faits en France ou en Europe ou est ce qu'il faut encore les importer ?

Alors... la principale matière qui est le précurseur du paracétamol est et sera fabriquée dans une de nos usines qui est aujourd'hui en Chine, qui est une usine qui tourne très bien, mais il faut bien savoir que sur cette chaîne de valeur c'est bien la production du principe actif qui a fait défaut pendant la crise du coronavirus et même, de manière plus générale, sur un certain nombre de principes actifs consommés dans nos médicaments. Ensuite, il y a pas mal d'autres composants, des excipients, qui rentrent dans la composition. Donc ceux-là effectivement on va travailler pour essayer de les "sourcer" au maximum en Europe. Aujourd'hui, on n'est pas encore dans l'identification de l'ensemble de ces sources et après, en matière d'encapsulation, de mise en forme, on travaille avec Sanofi et UPSA qui sont nos deux principaux clients et qui nous accompagne, l'un en Normandie, l'autre à Agen.

La production de paracétamol chez vous c'est à l'horizon 2023. Il faut le temps de réinstaller évidemment la ligne de production, les machines, etc. Ça impose aussi des investissements. C'est clairement une volonté d'État. Vous avez parlé de sociétés pharmaceutiques, est-ce qu'elles investissent avec vous ou est-ce que c'est l'Etat qui vous soutient ?

Au niveau investissement on parle d'un projet qui approche les 100 millions d'euros. Pour de la chimie pharmaceutique c'est un très gros investissement pour nous et pour la plateforme de Roussillon. L'Etat nous accompagne à travers le plan de relance sur un montant de 30 à 40 %. C'est important l'apport de l'Etat, il a été décisif. En finançant une partie de l'activité, il partage avec Seqens les risques technologiques sur un procédé très innovant donc c'est clairement un catalyseur important. Nos clients, Sanofi et UPSA, eux ils prennent des engagements sur le long terme pour accompagner le projet d'une part et aussi en assurer la viabilité sur le long terme d'autre part.

En achetant du paracétamol pour être tout à fait clair... Cela va créer de l'emploi sur la plateforme de Roussillon Jérôme Geneste ?

Oui, bien sûr. Déjà sur la partie études aujourd'hui on a une trentaine de salariés. Quand on va arriver en 2022-2023 on aura plus de 100 personnes qui travailleront sur le chantier - je ne parle même pas des fournisseurs d'équipements - et après, de manière récurrente, on va être en direct chez Seqens, sur une trentaine de personnes et au global sur la plateforme ça va être une centaine d'emplois créés.