La nouvelle éco en Isère : Becton Dickinson transforme ses bureaux et recrute à Pont-de-Claix

Becton Dickinson, groupe mondial de dispositifs et matériels médicaux, emploi 2 200 personnes environ à Pont-de-Claix, près de Grenoble. Un millier de ces salariés œuvrent à la fabrication de seringues en verre à usage unique. Entre 800 et 900 font vivre ici le siège mondial de la division "Pharmaceutical systems" du géant américain. Le reste des effectifs est employé à des tâches commerciales et marketing pour l'ensemble du groupe en France. "BD" qui est actuellement en pleine rénovation-transformation des ses locaux et en phase de recrutement. Rencontre avec Jean-Maurice Auletto, directeur France des sites Becton Dickinson et Paul-Henri Martin, vice-président aux ressources humaines de la division "Pharmaceutical systems".

Jean-Maurice Auletto, nous sommes là dans les bureaux "new look" de Becton Dickinson. Avant d'entrer dans le détail des transformations, quel rôle a joué la crise sanitaire dans ce projet ?

Alors on avait déjà des plans immobiliers pour agrandir ce site parce que on est à l'étroit depuis un petit moment et donc on avait déjà des projets, des projets ambitieux de création de nouveaux immeubles, etc... Et en fait, avec l'arrivée de Covid, on a un peu temporisé tous ces projets et on a repensé les choses. Le covid nous a permis de repenser un peu la façon de travailler - le télétravail, forcément, est arrivés là-dessus - et de réfléchir aussi à quelque chose de vertueux, d'arrêter de construire tout le temps. Donc c'est l'idée de faire avec ce qu'on a et comment on améliore ce qu'on a. Et donc on est parti sur ce principe là aujourd'hui et c'est ce qu'on a commencé à faire avec ce plateau de 2 100 mètres carrés.

Alors il y a eu une consultation des salariés, nous verrons ça, mais quelles sont les grandes lignes directrices finalement des nouveaux locaux de Becton Dickinson ? Finis les petits bureaux ?

Effectivement, on est parti aussi sur de nouvelles règles. Donc finis les bureaux individuels, sauf à un certain niveau de hiérarchie, finis les petits bureaux, finis les postes individuels, persos. Donc on a des postes où on peut travailler mais ils ne sont pas personnels, on les partage. En fait on a voulu mettre l'accent sur le collaboratif, c'est à dire beaucoup plus d'espaces de discussion, plus d'espaces collaboratifs, des endroits ou on peut s'isoler aussi parce que c'est hyper important. C'est très important de pouvoir dans un environnement comme ça, d'open space, de pouvoir s'isoler. Donc on a multiplié les espaces d'isolement et de travail. Et en fait, on a réussi à avoir plus de place qu'avant. Initialement sur ce plateau là on avait 190 personnes, il y avait 190 places et on avait des salles de réunion, et au global ça faisait 1,3 places par personne. Aujourd'hui on a moins de places individuelles parce qu'on a le télétravail, etc... et on est arrivé avec les espaces collaboratifs en créant plus d'espaces collaboratifs et des espaces d'isolement, à 2,7 places par personne. Ce qui est quand même intéressant.

Un enchainement d'espaces de travail différents, plutôt qu'un alignement de couloirs et de bureaux © Radio France - Laurent Gallien

Ces espaces ou l'on peut s'isoler, il y en a différents types ?

L'espace que tout le monde connaît, c'est la "phone box". Là c'est vraiment : je veux passer un petit coup de fil, je veux être un peu isolé. On a différentes phone box : individuelles, on a aussi des box à deux personnes. Donc on en a un peu de partout sur le plateau. Il y a aussi des espaces qu'on appelle des "isoloirs". On sait que la personne - ou les personnes, parce qu'on peut aller jusqu'à deux ou trois - on sait que ces espaces, quand on est dedans, personne ne doit nous déranger. C'est des règles qu'on a fixé et qu'on s'est fixé parce que c'est un travail collaboratif. Ensuite il y a des petites salles de réunion, trois ou quatre, qui sont "locales". On a travaillé les espaces en territoires et donc il y a des petites salles de réunion qui sont locales, et des plus grandes salles de réunion, pour faire des meetings un peu plus importants.

Des espaces pour s'isoler à 1... © Radio France - Laurent Gallien

... ou à 2, 3 ou 4 © Radio France - Laurent Gallien

Vous l'avez dit, tout ceci a été voulu "collaboratif", donc travaillé avec les salariés. La première réflexion qu'on se fait, c'est pourtant qu'on aime bien avoir son bureau avec son rangement et où on peut mettre ici des post-it, là la photo des enfants...

Alors c'était tout le travail qui a été fait en amont. C'est quand même un travail de huit neuf mois en amont de la réalisation. Ça a été des interviews qu'on a fait par rapport à toutes les personnes qui utilisent ce plateau. Comment je fais ? Mes besoins ? C'est quoi mes besoins dans mon espace de travail ? Et puis après, donc, on a essayé de préparer un peu tous ces espaces de travail. On a présenté un peu tout ça. Il y a eu des allers retours, des plans, des choses. On a eu des ateliers en lien avec GEM (Grenoble école de management). On a eu des sessions de travail chez Korus, notre partenaire pour cet aménagement, qui est un prestataire local (la société est installée à La Murette, près de Voiron). En fait leurs bureaux, c'est un peu le showroom de ce qu'ils peuvent faire et là, les salariés ont vu la réalité et ce que pouvait être le futur espace de travail. A partir de là la mentalité et la vision des choses ont complètement changées et on a eu des gens hyper engagés. Au début, c'était un peu compliqué puis il y a eu un consensus pour travailler sur ce projet là.

Paul-Henri Martin, est-ce que pour le spécialiste des RH que vous êtes, ces locaux transformés sont aussi un atout pour séduire les futurs collaborateurs ? Parce que vous recrutez actuellement...

Oui, effectivement, ce projet immobilier est un élément d'attraction pour les nouveaux candidats. C'est surtout pour coller à ce qui se passe aujourd'hui sur le marché de l'emploi avec des candidats qui recherchent un "mix" de travail depuis leur domicile et puis sur site. Et l'objectif de ce projet, c'est de donner envie au personnel de venir sur site. Ce n'est pas de les contraindre, mais c'est qu'il qu'ils voient un sens à venir. Et en termes d'attractivité, c'est exactement la même chose des candidats qui voient cet environnement. Ça va leur donner envie de venir travailler sur le site. Ça donne du sens. Il y a une vraie recherche de sens, c'est surtout ça ce projet.

Recherche de sens, mais aussi recherche de personnel : quels profils cherchez-vous actuellement ?

On recherche du personnel sur différents niveaux. Sur l'usine, qui a eu un investissement important ces dernières années, un agrandissement, nous recrutons des opérateurs, des techniciens. Sur la partie techniciens de maintenance notamment, on a une recherche forte. Recherche aussi de personnel dans le domaine de la R&D, puisque la plus grosse partie de la R&D au niveau mondial est basée ici pour Pharmaceutical systems. Et puis sur des métiers qui sont particulièrement en tension dans le secteur médical : tout ce qui est affaires réglementaires, affaires médicales et ou Grenoble est peut être un endroit où on est un petit peu moins attractif que certaines autres régions.

Un peu moins attractif ou un peu plus concurrencé ?

Alors sur le domaine de la santé, affaires médicales et affaires réglementaires, on voit une plus forte présence sur des bassins d'emplois comme ceux de Lyon et la région parisienne. Donc il y a un peu plus de rareté sur ce bassin là et donc on a un effort supplémentaire à faire pour cette attractivité.

D'ores et déjà une cinquantaine de postes sont ouverts chez Becton Dickinson et une centaine suivront cette année. Concernant les aménagements progressivement c'est l'ensemble des 11 000 mètres carrés de bureaux du site de Pont-de-Claix qui seront ainsi transformés. Les échanges se poursuivent entre salariés et direction concernant la pertinence et la qualité des aménagements et ce qu'il reste à faire. Malgré tout Becton Dickinson doit pousser ses murs en Isère : elle construit un nouveau bâtiment sur la Presqu'ile de Grenoble où seront loger l'ensemble des personnels commerciaux et marketing de BD France, ne laissant à Pont-de-Claix "que" la partie Pharmaceutical systems, siège mondial et production de seringues.