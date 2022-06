La nouvelle éco en Isère : bientôt un nouveau site pour Artelia à Echirolles

Artelia est une entreprise spécialisée dans l'ingénierie de la mobilité, du bâtiment ou encore de l'industrie. Historiquement, elle est connue pour ses projets concernant les barrages hydroélectriques. Sébastien Pailhes est le directeur exécutif d'Artelia et le chef d'établissement du site d'Echirolles.

Les travaux pour votre nouveau site à Échirolles ont démarré il y a trois mois. Vous devriez pouvoir investir les nouveaux locaux à l'été 2023. Pourquoi est-ce que vous déménagez ?

Nous déménageons parce que cela fait plus d'une cinquantaine d'années que nous sommes sur le site actuel. Il y a à la fois besoin de plus d'espace, mais aussi de moderniser nos bureaux, de les rendre plus conviviaux, de les mettre aux dernières normes environnementales et puis d'offrir un cadre de travail plus agréable à nos collaborateurs.

Vous êtes notamment spécialisé dans l'hydroélectrique. Est-ce que c'est quelque chose qui se développe en ce moment ?

L'hydroélectricité est effectivement un savoir-faire historique d'Artelia, et notamment des équipes basées sur notre siège grenoblois. C'est quelque chose évidemment qui se développe beaucoup puisque c'est l'une des toutes premières énergies vertes. Donc ça se traduit par des usines hydroélectriques en pied de barrages, mais aussi dans de nouvelles gammes de stations de transfert d'énergie par pompage où on va pomper la nuit lorsqu'il y a peu de besoin en énergie. On peut turbiner deux jours lorsque la demande d'énergie, d'électricité est importante. C'est une solution qui se développe de plus en plus dans le monde. Nous avons plusieurs projets en cours aujourd'hui à travers le monde.

On le voit actuellement, la question de la transition écologique est primordiale. Comment ça se traduit au sein de votre entreprise ?

Nous sommes très investis dans les objectifs de développement durable des Nations unies. C'est quelque chose qui nous guide au quotidien, qui nous guide dans nos projets, qui nous guide dans notre façon d'être aujourd'hui. La notoriété d'Artelia en la matière est aujourd'hui établie. Elle est d'ailleurs reconnue par un organisme indépendant qui s'appelle EcoVadis et pour lequel nous avons obtenu le statut Gold, ce qui nous place dans le top 1% des sociétés d'ingénierie dans le respect de ces objectifs de développement durable.

Comment êtes-vous investis sur le territoire grenoblois ?

C'est vrai qu'aujourd'hui Artelia est une très grosse société d'ingénierie. Nous sommes près de 7000 collaborateurs dans le monde avec un chiffre d'affaires de 745 millions d'euros mais pour autant, nous avons aussi de très belles opérations qui se développent en Isère. Je pense par exemple à la nouvelle usine de recyclage de déchets qui sera suivie par une unité de valorisation énergétique à La Tronche, le client et le projet Athanor. Et puis, je pense aussi à notre accompagnement de la grande société STMicroelectronics dans ses développements et ses extensions du côté de Crolles par exemple.