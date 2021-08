La Nouvelle Éco en Isère : Bilan de l'été au Parc Walibi des Avenières

France Bleu Isère : est-ce que la saison a été bonne pour Walibi ?

Thomas Mondon : Le bilan de l'été, juillet et août... Si on devait le résumer, c'est qu'il sera bien meilleur que la saison 2020, de l'ordre de 30 % de fréquentation, en progression par rapport à l'été dernier. Maintenant, il reste forcément mesuré puisque par rapport à la dernière saison de référence, qui était la saison de 2019 avant toute cette crise sanitaire, on sera plutôt de l'ordre de 15%.

Avez-vous été impacté par le pass sanitaire ? Est-ce que vous avez eu un peu moins de monde depuis sa mise en place ?

On l'a senti en effet sur la fréquentation avec l'instauration du pass sanitaire, comme on le redoutait, à partir du 21 juillet. Le parc a ouvert ses portes le 9 juin dernier, a bien démarré la saison, avec notamment un retour des groupes et de la clientèle "entreprises" sur juillet. Et c'est vrai qu'à partir du 21 juillet, on a vraiment senti qu'il y avait deux semaines qui ont suivi l'instauration du pass sanitaire à nouveau en baisse sensible de la fréquentation. Pendant quinze jours, ça a été très compliqué. Ensuite, il y a eu un retour progressif à la normale au fur et à mesure que les semaines passent.

Ça a été compliqué, justement, de contrôler ces pass sanitaires auprès du public ?

Ça a été évidemment compliqué d'un point de vue organisationnel et logistique pour le parc, mais ça a été évidemment compliqué pour nos visiteurs qui ont été pris de court. On avait des réservations, effectivement, mais les personnes qui avaient prévu de venir après le 21 juillet et qui avaient réservé quelques jours avant l'annonce ont dû s'organiser ou nous demander d'avancer leur venue, ou au contraire de la reporter, ou de l'annuler tout simplement. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place, dès le 21 juillet, la possibilité d'une solution de secours : mettre un centre de dépistage mobile à disposition des visiteurs pour que, au final, personne ne reste à la porte. S'il y avait eu un problème d'incompréhension ou de temps de s'adapter lors de leur réunion au parc, l'été touche à sa fin.

Est-ce-que vous êtes confiant pour la suite de la saison ?

Le parc garde son attractivité. Preuve en est notamment : les nocturnes et la première nocturne qu'on a pu réaliser samedi dernier avec quasiment 7.000 visiteurs accueillis et possibilité de faire un feu d'artifice. On avait vraiment beaucoup de remerciements de nos visiteurs pour avoir maintenu l'événement. Ça fait du bien de pouvoir faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et donc, on est contents d'avoir pu continuer à accueillir nos visiteurs avec une satisfaction qui reste élevée par rapport à des années normales. On est évidemment confiant, notamment pour la saison qui n'est pas terminée !

