La Nouvelle Eco en Isère : c'est la crise du Vélo ?

France Bleu Isère : Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a une crise du vélo ?

Antoine Bussier, Natura-Vélo : C'est la livraison des pièces et des vélos qui peut être retardée de plusieurs semaines. Il y a des pièces sur lesquelles on va avoir un délai d'une semaine ou deux et des pièces sur lesquelles on va avoir plusieurs semaines, voire plusieurs dizaines de semaines, sur certaines pièces très rares.

Près de 6 mois pour avoir un vélo ?

Oui, ça fait six mois sur certains vélos très spécifiques. On a encore pas mal de modèles dans tous les types de vélos, mais par contre, c'est sûr que si on veut une taille ou une couleur en particulier, il y aura peut-être de l'attente.

Comment ça s'explique ?

Il y a plein de raisons à cela. Il y a eu le Covid qui a retardé les chaînes de production. Il y a le fret maritime, qui a aussi pris du retard. Et puis après, d'une manière générale, l'augmentation de la demande qui fait que l'on a vendu plus de vélos en 2020 et pris du retard sur 2021.

Vraiment, c'est dû à quoi le fait de vendre plus de vélos ?

L'envie des gens de sortir, de s'aérer, de faire quelque chose de facile, de très accessible. Voilà. Et certainement le confinement qui a pas mal frustré une grande partie des ménages français.

Peut être que ce qui n'a pas été dépensé dans les restaurants vous a profité ?

C'est possible. Assez fortement possible. Après, peut-être pas autant que "l'envie de sortir". Mais oui, c'est fortement possible.

Du coup, vous êtes dépendant évidemment de tout ce qui est fabriqué en Asie ?

Oui, nous, comme tous les magasins, forcément, on dépend de Shimano, Sram, toutes ces grandes marques, on se différencie quand même chez Natura-Vélo par une grande sélection de produits locaux ou européens donc on tire bien notre épingle du jeu. Parce que, justement, ça fait 10 ans maintenant qu'on a une sélection de produits qui permet d'être plus réactif que des pièces asiatiques.

Qui sont les concurrents européens de Shimano ?

Par exemple sur la transmission, il n'y a personne. On sera plus réactif sur de l'éclairage, des cintres, des porte-bidons, de l'antivol, de la sacoche. Tout ça, on peut le fabriquer en Europe, en France. Sur la transmission... en tout cas, sur la transmission grand public, c'est beaucoup plus compliqué. Sur des transmissions très haut de gamme, il y a par exemple du Campagnolo. On peut trouver des choses faites en Italie, mais... même chez Campagnolo, il y a des délais qui sont très importants !

