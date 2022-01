La Nouvelle Eco en Isère : ça roule pour les "Boites à Vélo" à Grenoble

Gloria Leroy co-préside les "Boites à vélo" de Grenoble. Après la pandémie et le ralentissement de l'économie, elle note que ça repart très fort pour ceux qui étaient à leurs début regardés comme "des hurluberlus". Pourquoi ces petites entreprises (il y a plusieurs associations comme ça en France) ont-elles pris racine et quelles sont leurs perspectives aujourd'hui ?

France Bleu Isère : Les boîtes à vélo à Grenoble, c'est déjà une histoire qui a un petit peu de temps derrière elle et surtout plein de projets à venir, vous pouvez nous faire un peu la photod' aujourd'hui. Est-ce que le concept est déjà bien connu et accepté ?

Gloria Leroy : On a ouvert entre guillemets en 2015 et c'est vrai que malgré la crise sanitaire, on a quand même bien évolué. Nous sommes donc une association qui regroupe des entrepreneurs qui ne travaillent qu'à vélo. On était 5 au départ. On est une une bonne grosse douzaine aujourd'hui. On accueille au moins trois ou quatre entreprises un minimum par an.

Et vous pensez que ça va continuer ?

Tout à fait. On nous disait souvent ça va être un effet de mode, finalement. Aujourd'hui, les enjeux de logistique de dernier kilomètre, les enjeux de mobilité, les enjeux de pollution et de réduction de pollution, c'est vraiment quelque chose qui est présent à l'esprit de tous et de toutes. Et c'est quelque chose qui est pris au sérieux et qui vraiment se développe beaucoup, notamment grâce à toutes les aménagements d'infrastructures qui ont été faites. Et puis, parce qu'il y a quand même quelques incitations financières quand vous passez vers des moyens de mobilité qui sont décarbonés.

On se dirait presque à l'échelle d'une métropole comme Grenoble, que 12 membres, c'est presque pas beaucoup, finalement ? Est-ce qu'il y a d'autres entrepreneurs qui font aussi du vélo ? Qui ne sont peut-être pas forcément avec vous ?

Ah oui, ils sont pas forcément adhérents. Par contre, tout l'écosystème, le réseau, on le connait plutôt pas mal. Il y a aussi des structures qui sont en dehors de l'entreprise, des associations, des chômeurs. On travaille tous quand même. On se connaît, on travaille main dans la main, on s'échange aussi. Il y a beaucoup de mutualisation, beaucoup d'échanges, beaucoup de paroles. On a un petit canal Telegram, notamment pour se donner des idées et des informations sur des routes qui seraient barrées.

Quelques exemples, peut être d'entreprises les plus récentes qui vous ont rejoint ?

Eh bien, je vais parler des petits derniers que nous avons accueilli et qui ont bénéficié de la formation cyclo-entreprise, qui est une formation qui est délivrée par les boites à vélos partout en France. Et là, nous accueillons donc Champi-Loop, des jeunes qui font pousser des champignons. Le plus possible en circuit court, à savoir que ce soit les substrats sur lesquels ils font pousser jusqu'aux déchets de ces substrats qui deviendront du compost dans l'agglomération et qui maintenant vont livrer particuliers et professionnels à vélo avec une remorque !

Au départ, c'est un projet d'agriculture urbaine. La dimension vélo peut être complètement accessoire, non ? Ils l'ont intégré et vous les avez aidés à l'intégrer ?

Oui, à trouver le bon matériel, à comprendre l'économie qu'il y a autour, aussi les enjeux, les règles et les enjeux légaux. Puisque c'est vrai qu'on exerce des métiers souvent qui existent, mais d'une façon particulière. Donc, il y a des petites spécificités. Effectivement, quand vous êtes un producteur, il faudra bien que votre marchandise, elle, se déplace. Donc, intégrer dès le départ que tout cette mobilité, que soit des marchandises, des personnes, qu'elles puissent être effectuées à vélo. C'est ça aujourd'hui, être dans le bon chemin. Et c'est exactement ce qui est soumis à toutes les incitations qu'on peut avoir.

