La nouvelle éco en Isère : ces librairies qui fleurissent après la crise du Covid

Est-ce un mouvement économique profond ? Toujours est-il qu'on voit naitre quelques nouvelles librairies ces derniers temps, en Sud-Isère : Quatre à Grenoble, une à Monestier-de-Clermont, une à Gières. Début juin a ouvert "La Caverne" rue Montorge en plein centre de Grenoble dans une ancienne agence de voyage. A 41 ans, Mohamed Aouine, a fait une reconversion. Rencontre.

France Bleu Isère : D'où vous est venu l'idée de créer cette librairie ?

Mohamed Aouine : A vrai dire, je n'étais pas loin de la librairie. Je travaillais pour la presse écrite et je suis écrivain moi même et poète. Donc je n'étais pas loin du livre. Et puis je travaille aussi pour la presse locale. Je me suis rendu compte qu'il y a un lieu à Grenoble, un lieu de rencontre et de partage autour du livre.

C'est un petit peu risqué en période de grand vide quand même, non?

C'est même très risqué pour un enthousiasme qui s'était créé autour du livre pendant la vie d'un peu après. Et là, cet enthousiasme est retombé d'un coup. Mais le projet plaît. Il y a déjà pas mal de fidèles qui viennent, qui reviennent, qui ramènent d'autres personnes donc qui soutiennent le projet. Et ça encourage.

Chez vous, on ne trouve pas que des livres?

Effectivement, le livre, une librairie généraliste, indépendante, totalement indépendante, mais aussi une partie café. On trouve des produits locaux pour casser justement l'image élitiste de la librairie. Et il y a aussi une galerie à l'étage avec des expositions qui changent tous les mois.

Quels produits locaux on va trouver chez vous ?

Il y a des jus de fruits qui sont faits pas loin de Grenoble. Il y a des limonades qui sont faites à Grenoble, des biscuits bio équitables. Voilà, c'est possible.

Parlons des livres, c'est quand même le principal, du coup. Quels genres de livres de littérature on va trouver chez vous?

C'est une librairie généraliste, donc on trouve des livres pour tous les âges, pour tous les goûts. Et ce qu'on n'a pas, on peut le commander. Ça arrive plus ou moins rapidement ici en librairie.

Alors en ce moment, qu'est ce qui se vend bien en ce moment ?

La littérature, la littérature générale, la rentrée littéraire. Il y a près de 500 titres qui ont commencé à sortir dès la mi août et jusqu'à la mi octobre. Donc il y a beaucoup d'actualité autour de certains livres et les gens viennent chercher en priorité 6 livres. Comment avez vous choisi l'emplacement? C'est un choix, mais au fond, cherchons les locaux. Donc il y avait beaucoup de locaux qui s'étaient libérés à l'époque. D'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler sur ce projet, on était encore proche de la période de vide. En fait, c'est un coup de cœur. Dès que j'ai vu ce local, j'ai imaginé ce projet. Ici, c'était plus un coup de cœur.

