La Nouvelle éco en Isère : ClimSnow aide les stations à anticiper le changement climatique

C'est quoi ClimSnow?

Carlo Carmagnola, chercheur à Météo France et chargé d'affaires au bureau d'étude Dianeige : C'est ce qu'on appelle un service climatique, ou un outil d'aide à la décision qui a été développé il y a 2 ans pour aider les stations à se projeter dans les gros aménagements à faire à moyen et long terme. Ce système permet de voir l'évolution de l'enneigement suite aux effets du changement climatique ; et donc dans la pratique ça permet de voir pour chaque piste de ski combien de neige on va avoir, combien de jours de ski on pourra faire d'ici la fin du siècle.

La Nouvelle éco : Climsnow

Vous vous placez à l'échelle de la piste, du versant, du secteur : c'est très précis!

Tout à fait : on est capable de découper les stations de ski en petits secteurs, des sous morceaux de piste, et on peut en avoir plusieurs dizaines voire centaines par domaines skiables. Et sur chaque secteur, les projections climatiques que l'on effectue sont capables de prendre en compte la topographie locale, notamment l'altitude, l'orientation, et la pente de chaque zone. Les modèles au cours des dernières années ont évolué au point où on est capable de fournir aux stations des renseignements assez clairs sur l'avenir de leur enneigement. Nous réalisons des études qui sont neutres, scientifiques, on n'a pas de parti pris et on ne veut pas s'engager dans les aménagements derrière. Par contre les stations ont tous les éléments pour comprendre ce qui pourrait être fait ou pas en fonction de nos résultats.

Vous prenez en compte aussi la neige de culture?

Absolument : le modèle prend en compte la topographie mais également les équipements spécifiques à chaque station (que ce soit pour le damage ou la neige de culture), et ceci dans son état actuel et aussi dans les projets. L’une des forces de ClimSnow c’est de pouvoir se dire comment la station sera capable de faire face aux effets du changement climatique si on garde les équipements actuels, et qu’est-ce qui se passe si l'on fait des modifications, des extensions, où tout type de changement.

Comment faisaient les stations jusqu’à présent?

Elles se posaient des questions bien sûr parce que ce n'est pas nouveau, mais on n'avait pas d’outils jusqu’à récemment capables de répondre à ces questions. Donc l'intérêt de ClimSnow c’est vraiment d’arriver à combiner d’un côté les dernières évolutions des modèles scientifiques qui nous permettent de répondre de façon assez claire à certains questionnements, et de l’autre côté le besoin exprimé, identifié désormais par les stations.