La nouvelle éco en Isère : coup d'envoi de la récolte 2022 de la Noix de Grenoble

C'est le coup d'envoi de la récolte 2022 de la Noix de Grenoble ce lundi 26 septembre. C'est la même date sur tout le territoire de l'Appellation d'origine protégée, qui a, comme les autres, subi un printemps et un été secs et chauds. C'est un des sujets abordés avec Arnaud Rivière, négociant et président du CNIG, Comité interprofessionnel de la Noix de Grenoble, qui rassemble toute la filière de la production à la commercialisation.

Arnaud Rivière, le coup d'envoi de cette récolte 2022 est donné un peu en avance par rapport aux années précédentes. Est ce que c'est un des effets des conditions climatiques ?

Oui, tout à fait. Nous sommes un petit peu en avance dû au réchauffement climatique, aux températures de cet été. En avance de quelques jours. Malgré tout les noyers n'ont pas réellement souffert, un petit peu mais pas énormément. On a eu des pluies au bon moment. Les pluies du 15 août ont fait beaucoup de bien. Et puis l'irrigation a permis quand même de sauver notre récolte.

Alors justement l'irrigation, mais aussi l'eau pour le lavage des noix, c'est un défi d'avenir pour la filière ?

C'est un enjeu effectivement pour la filière de travailler sur ses ressources, d'économiser l'eau, de trouver de nouvelles alternatives et des solutions donc d'irrigation, de puisage de l'eau. Et également au niveau du lavage, donc d'économiser le plus possible d'eau et d'utiliser vraiment l'eau potable sur la dernière tranche de lavage.

Il y a des nouvelles techniques qui apparaissent pour le lavage des noix ?

Ce ne sont pas réellement des nouvelles techniques, mais des machines qui permettent de diviser finalement le lavage et d'utiliser les deux premiers tiers d'eau avec de l'eau qui serait plutôt recyclée, moins propre, et le dernier tiers sur de l'eau potable.

Quelle production attendre cette année en quantité ? Est ce que vous en avez déjà une idée ?

On a une jolie récolte pour le moment sous les arbres, avec un produit qui sera un peu plus petit que l'année dernière. La sécheresse du mois de juin a un petit peu bloqué le grossissement des noix mais d'un point de vue volume par contre, nous avons plutôt un beau volume sur les arbres.

Les clients sont là, les précommandes sont rentrées ?

Les précommandes commencent à rentrer oui et puis on espère faire une bonne commercialisation malgré les problèmes de pouvoir d'achat.

La Noix de Grenoble est écoulée principalement en France et en Europe. Sa production avait représenté 13 224 tonnes en 2021.